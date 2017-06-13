"تنفيذ" تعين مواطنة إماراتية في منصب الرئيس التنفيذي

أعلن بنك الامارات دبي الوطني، البنك الرائد في المنطقة اليوم عن تعيين المواطنة الإماراتية مريم بحلوق رئيساً تنفيذياً لـ “تنفيذ”، الشركة التابعة والمملوكة بالكامل لمجموعة بنك الامارات دبي الوطني.
وكانت مريم بحلوق قد تولت في السابق منصب نائب رئيس تنفيذي أول ورئيسة إدارة شراكة الأعمال للموارد البشرية في بنك الامارات دبي الوطني، وفق موقع مينا هيرالد الإلكتروني.
وهي تمتلك خبرات واسعة تمتد لأكثر من 17 عاماً في المجموعة، حيث شغلت العديد من المناصب التنفيذية والاستراتيجية في دائرة الموارد البشرية في البنك، وترأست قسم التوظيف، والتوطين وشراكة الأعمال. وخلال توليها هذه المناصب، ساهمت مريم بحلوق بدور أساسي في الإدارة الفعالة لشؤون الموظفين خلال عمليات الدمج والاستحواذ التي أبرمها البنك على المستويين المحلي والدولي.
كما أعلنت الشركة أيضاً عن تعيين نائب الرئيس التنفيذي، ستيف ثومبسون في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات. وشملت المراكز التي شغلها ستيف سابقاً في “تنفيذ” منصب الرئيس التنفيذي للعمليات المؤسسية ومركز معالجة العمليات، حيث ساهم من خلال منصبه في إرساء مكانة المجموعة، خصوصاً فيما يتعلق بتركيزه على تميز الخدمات وتعزيز كفاءة العمليات.
وبهذه المناسبة، قال عبد الله قاسم، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني ورئيس مجلس إدارة شركة “تنفيذ”: “تمتلك مريم خبرات غنية وسجلاً حافلاً في توجيه وتحفيز فرق العمل المختلفة لتعزيز مستويات أداء الأعمال والارتقاء بها، الأمر الذي جعل منها المرشح المثالي لاستلام دفة القيادة في شركة “تنفيذ” وتسهم “تنفيذ” بدور حيوي وهام في المجموعة، ونحن على ثقة تامة أن فريق عملنا سيواصل تحت قيادة مريم الارتقاء بمعايير تميز الخدمات، وتحقيق مستويات استثنائية من الدعم لجميع وحدات الأعمال والشركات التابعة لنا”.
وفي معرض تعليقها على تعيينها في هذا المنصب، قالت مريم بحلوق: “يشرفني أن أحظى بفرصة قيادة شركة “تنفيذ” في الوقت الذي نواصل فيه دعم الاحتياجات المتنامية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، والتي تشمل وحدات الأعمال، والشركات التابعة للبنك، والعمليات الدولية. إنني سعيدة للغاية بأن أكون السيدة الإماراتية الأولى التي تتولى منصب الرئيس التنفيذي ضمن المجموعة، وآمل أن أشكل مصدر إلهام لغيري من السيدات الإماراتيات الطموحات في مسيرتهن لتولي مناصب قيادية مشابهة”.المزيد من أخبار الإمارات
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