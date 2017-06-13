"تنفيذ" تعين مواطنة إماراتية في منصب الرئيس التنفيذي

أعلن بنك الامارات دبي الوطني، البنك الرائد في المنطقة اليوم عن تعيين المواطنة الإماراتية مريم بحلوق رئيساً تنفيذياً لـ “تنفيذ”، الشركة التابعة والمملوكة بالكامل لمجموعة بنك الامارات دبي الوطني.

وكانت مريم بحلوق قد تولت في السابق منصب نائب رئيس تنفيذي أول ورئيسة إدارة شراكة الأعمال للموارد البشرية في بنك الامارات دبي الوطني، وفق موقع مينا هيرالد الإلكتروني.

وهي تمتلك خبرات واسعة تمتد لأكثر من 17 عاماً في المجموعة، حيث شغلت العديد من المناصب التنفيذية والاستراتيجية في دائرة الموارد البشرية في البنك، وترأست قسم التوظيف، والتوطين وشراكة الأعمال. وخلال توليها هذه المناصب، ساهمت مريم بحلوق بدور أساسي في الإدارة الفعالة لشؤون الموظفين خلال عمليات الدمج والاستحواذ التي أبرمها البنك على المستويين المحلي والدولي.