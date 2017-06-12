"الإمارات الإسلامي" يكشف توقعات الاستثمار للعام 2017

كشف مؤخراً "الإمارات الإسلامي"، أحد المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقعات الاستثمار للعام 2017 لمتعاملي خدمات إدارة الثروات، وجاء ذلك خلال سلسلة فعاليات حصرية أقيمت في أبوظبي ودبي وحملت عنوان: “التعامل مع الاضطرابات العالمية- توقعات الاستثمار لعام 2017″.

وتحدّث في الفعاليات غاري دوغان، الرئيس الأول للاستثمارات في بنك الإمارات دبي الوطني، وركز على أبرز الأحداث العالمية التي شهدها العام الماضي، إلى جانب مجالات الاستثمار، واتجاهاته، والتطور الرقمي، إضافة إلى رؤية البنك للعام القادم، حسب موقع مينا هيرالد الإلكتروني.

ووفرت الفعاليات منصة لنشر التوقعات العالمية لـ”الإمارات الإسلامي”، ومؤشرات التحليل الرئيسية عبر الأسواق المالية والاقتصادية العالمية، استناداً إلى توصيات التجار والتحليلات حول التعاملات المالية والاستثمارات.