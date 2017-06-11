"الإمارات الإسلامي" يدمج تقنية "بلوك تشين" في عمليات الشيكات المصرفية

أعلن "الإمارات الإسلامي" ـ ومقره دبي ـ اليوم اعتماد تقنية "بلوك تشين" في تعاملاته الخاصة بالشيكات كإجراء احترازي لمنع التزوير والاحتيال وذلك من خلال مبادرة "شيك تشين" ليصبح بذلك أول مصرف إسلامي في دولة الإمارات يباشر هذه الخدمة لتعزيز إجراءات الأمن في هذه الطريقة المعتادة للدفع.

وسيصدر "الإمارات الإسلامي" ـ بموجب هذه المبادرة ـ دفاتر شيكات جديدة تحمل رمز استجابة سريعة فريدا من نوعه على كل ورقة بالإضافة إلى سلسلة من /20/ حرفا عشوائيا.

وقال سهيل بن طراف الرئيس التنفيذي للعمليات في "الإمارات الإسلامي" في تصريح صحافي له اليوم، وفق وكالة أنباء الإمارات، إن تقنية بلوك تشين" تتمتع بالإمكانات اللازمة لزيادة مستويات الأمن والحماية بشكل كبير في التعاملات المصرفية.