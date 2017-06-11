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"الإمارات الإسلامي" يدمج تقنية "بلوك تشين" في عمليات الشيكات المصرفية

أريبيان بزنس
الأحد، 11 يونيو 2017
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"الإمارات الإسلامي" يدمج تقنية "بلوك تشين" في عمليات الشيكات المصرفية
سهيل بن طراف الرئيس التنفيذي للعمليات في "الإمارات الإسلامي"

أعلن  "الإمارات الإسلامي" ـ ومقره دبي ـ اليوم اعتماد تقنية "بلوك تشين" في تعاملاته الخاصة بالشيكات كإجراء احترازي لمنع التزوير والاحتيال وذلك من خلال مبادرة "شيك تشين" ليصبح بذلك أول مصرف إسلامي في دولة الإمارات يباشر هذه الخدمة لتعزيز إجراءات الأمن في هذه الطريقة المعتادة للدفع.

وسيصدر "الإمارات الإسلامي" ـ بموجب هذه المبادرة ـ دفاتر شيكات جديدة تحمل رمز استجابة سريعة فريدا من نوعه على كل ورقة بالإضافة إلى سلسلة من /20/ حرفا عشوائيا.

وقال سهيل بن طراف الرئيس التنفيذي للعمليات في "الإمارات الإسلامي" في تصريح صحافي له اليوم، وفق وكالة أنباء الإمارات، إن تقنية بلوك تشين" تتمتع بالإمكانات اللازمة لزيادة مستويات الأمن والحماية بشكل كبير في التعاملات المصرفية.

و توقع أن تسهم خدمة "شيك تشين" في الحد من حالات التزوير والاحتيال في هذه السوق مما يساعد على توفير مستوى أعلى من الأمن فضلا عن راحة البال للمتعاملين.

وأوضح أن "الإمارات الإسلامي" يضخ استثمارات مكثفة في اعتماد أحدث التقنيات الرقمية لتعزيز وتحسين التجربة المصرفية للمتعاملين وذلك في إطار التزامه بدعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الرامية إلى جعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.

وكشف ابن طراف أن المصرف سيقوم في مرحلة تالية من مشروع "شيك تشين" بتسجيل كل شيك على منصة "بلوك تشين" الخاصة به ما يسمح له بالتحقق من صحة الشيك ومصدره.

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