"الإمارات دبي الوطني" أول بنك يصبح عضو تقاص من الأوراق المالية والسلع

حصل بنك الإمارات دبي الوطني ـ مقره دبي ـ اليوم على موافقة "هيئة الأوراق المالية والسلع" بأن يكون عضو تقاص عاما ليصبح بذلك أول مؤسسة مالية في دولة الإمارات تحصل على مثل هذه الموافقة.
و يستطيع البنك حاليا ـ بصفته عضو تقاص عاما ـ توفير خدمات التقاص والتسوية لأعضاء التداول في أسواق الأسهم الإماراتية.
ووفق وكالة أنباء الإمارات، قال طارق بن هندي نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة رئيس الحلول المالية والخدمات الاستشارية لدى مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني في تصريح صحفي له في دبي اليوم إن هذه الموافقة تؤكد الدور المهم الذي يضطلع به البنك في أسواق الأسهم الإماراتية عبر تقديمه باقة واسعة من الخدمات ذات القيمة المضافة.
وأضاف إنه بات باستطاعة شركات الوساطة التي تحظى بعضوية التداول في أسواق الأسهم الإماراتية ـ وتحديدا "سوق أبوظبي للأوراق المالية" و"سوق دبي المالي" ـ الاستفادة من الخبرات والخدمات الموثوقة للبنك كعضو تقاص عام في الأنشطة المتعلقة تقاص وتسوية الأوراق المالية.
و أوضح ابن هندي أن توسيع نطاق عمليات البنك التشغيلية لتشمل خدمات التقاص العام سيجعله يؤدي دورا محوريا في أسواق الأسهم الإماراتية عبر تزويد أعضاء التداول بمجموعة متنوعة من الخدمات لإدارة تعاملاتهم في أسواق الأسهم.
و أشار إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني سيزود أعضاء التداول في الدولة بالأدوات والمنتجات التي يحتاجونها بالإضافة إلى التسهيلات الائتمانية وبذلك يوفر البنك مجموعة من حزم الخدمات المجزية ماليا وتشغيليا الأمر الذي يساهم في تعزيز قوة أسواق الأسهم الإماراتية وأعضاء التداول فيها.المزيد من أخبار الإمارات
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