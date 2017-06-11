"الإمارات دبي الوطني" أول بنك يصبح عضو تقاص من الأوراق المالية والسلع

حصل بنك الإمارات دبي الوطني ـ مقره دبي ـ اليوم على موافقة "هيئة الأوراق المالية والسلع" بأن يكون عضو تقاص عاما ليصبح بذلك أول مؤسسة مالية في دولة الإمارات تحصل على مثل هذه الموافقة.

و يستطيع البنك حاليا ـ بصفته عضو تقاص عاما ـ توفير خدمات التقاص والتسوية لأعضاء التداول في أسواق الأسهم الإماراتية.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، قال طارق بن هندي نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة رئيس الحلول المالية والخدمات الاستشارية لدى مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني في تصريح صحفي له في دبي اليوم إن هذه الموافقة تؤكد الدور المهم الذي يضطلع به البنك في أسواق الأسهم الإماراتية عبر تقديمه باقة واسعة من الخدمات ذات القيمة المضافة.