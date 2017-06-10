Arabian business
بنوك

البنك العربي المتحد يفوز بجائزة جينيسيس الشرق الأوسط 2017

أريبيان بزنس
السبت، 10 يونيو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
البنك العربي المتحد يفوز بجائزة جينيسيس الشرق الأوسط 2017

فاز "البنك العربي المتحد" بجائزة "جينيسيس الشرق الأوسط 2017" عن فئة "أفضل استخدام للتكنولوجيا في القطاع المصرفي" وذلك تقديرا لجهوده في تعزيز تجربة متعامليه من خلال تحسين سعة مركز تلقي المكالمات وإنتاجية الوكلاء ومستويات الخدمة في مراكز الاتصال الخاصة به.

تسلم الجائزة رافي باتيا مدير الخدمات المصرفية الرقمية في البنك من محمد عفيفي المدير الإقليمي لدى "جينيسيس الشرق الأوسط" وباولو ماريوتيني نائب الرئيس لدى "جينيسيس إيطاليا والشرق الأوسط" خلال حفل رسمي أقيم على هامش قمة "جينيسيس الشرق الأوسط" التي عقدت في فندق "أرماني" بدبي مؤخرا.

وقال عز الدين أبوسلامة الرئيس التنفيذي للعمليات في البنك العربي المتحد، نقلا عن وكالة أنباء الإمارات، إن هذه الجائزة المرموقة تمثل إنجازا جديدا يضاف إلى رصيد البنك من جوائز التميز وتعكس حرصه على تحقيق الريادة وسعيه لبلوغ أعلى مستويات الجودة وتوفير أرقى المنتجات والخدمات التي تحظى برضا المتعاملين وتفوق توقعاتهم.

وأكد حرص البنك على تبني أحدث البرامج المصرفية والحلول التكنولوجية المبتكرة التي تضمن راحة المتعاملين خاصة على صعيد سرعة وسلاسة التواصل بما يعزز قصة نجاح البنك وتطوره المستدام وسعيه الدؤوب لتحقيق استراتيجيته المرتكزة على وضع المتعامل على رأس أولوياته.

من جانبه قال محمد عفيفي المدير الإقليمي لدى "جينيسيس الشرق الأوسط " إن المستهلك يتميز اليوم بالمعرفة الواسعة بما تقدمه الشركات والمؤسسات المختلفة وهو ما يزيد من أهمية تقديم خدمات متعددة القنوات ليحصل العميل على الخدمات نفسها سواء عبر الهاتف المتحرك أو الكمبيوتر اللوحي أو من خلال زيارة الفرع مباشرة ".

وتعتبر "قمة جينيسيس الشرق الأوسط" واحدة من أهم الفعاليات السنوية في المنطقة التي تجمع كل عام نخبة كبيرة من الخبراء وقادة الفكر العالميين لمناقشة آخر تطورات مشهد الابتكار وأفضل الممارسات في مجال تجارب المتعاملين متعددة القنوات والجيل الجديد من حلول مراكز خدمة العملاء.

وتعتبر "جينيسيس" من أهم الشركات العالمية المتخصصة في مجال توفير حلول تجارب المتعاملين متعددة القنوات وحلول مراكز الاتصال القائمة على الحلول المحلية والحوسبة السحابية وحصلت على تصنيف "رائد" من مؤسسة "غارتنر ماجيك كوادرانت" للبنى الأساسية لمراكز الاتصال لعام 2017 وتستفيد من منصة تجارب المتعاملين والحلول التي توفرها "جينيسيس" أكثر من 10 آلاف شركة في أكثر من 100 دولة.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

مصادر: البنك العربي المتحد الإماراتي يوقع قرضاً بقيمة 150 مليون دولار لأجل عامين

التجاري القطري ينفي سعيه لبيع حصته في البنك العربي المتحد

البنك العربي المتحد يبرم اتفاقية مع صندوق معالجة ديون المواطنين الإماراتيين المتعثرين لتخفيف أعبائهم المالية

البنك العربي المتحد يطلق عرض التمويل السكني بنسبة فائدة تبدأ من 99ر3 في المئة

تعليقات

المزيد في بنوك

موظفين في بنك لويدز ساعدوا في سرقة ملايين الدولارات من حسابات بنكية

بنوك سعودية وإماراتية وبحرينية تعلق تعاملاتها مع قطر

"أبوظبي الإسلامي" يؤجل أقساط عملائه المستحقة خلال رمضان

السجن 3 سنوات لمؤسس شركة كبيرة في دبي بسبب شيكات بلا رصيد

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

دبي تبدأ تجربة صبغ شوارع تخفيض السرعة باللون الأحمر

تاف التركية توقع اتفاقاً مع السعودية لتشغيل 3 مطارات

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »