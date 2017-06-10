البنك العربي المتحد يفوز بجائزة جينيسيس الشرق الأوسط 2017

فاز "البنك العربي المتحد" بجائزة "جينيسيس الشرق الأوسط 2017" عن فئة "أفضل استخدام للتكنولوجيا في القطاع المصرفي" وذلك تقديرا لجهوده في تعزيز تجربة متعامليه من خلال تحسين سعة مركز تلقي المكالمات وإنتاجية الوكلاء ومستويات الخدمة في مراكز الاتصال الخاصة به.
تسلم الجائزة رافي باتيا مدير الخدمات المصرفية الرقمية في البنك من محمد عفيفي المدير الإقليمي لدى "جينيسيس الشرق الأوسط" وباولو ماريوتيني نائب الرئيس لدى "جينيسيس إيطاليا والشرق الأوسط" خلال حفل رسمي أقيم على هامش قمة "جينيسيس الشرق الأوسط" التي عقدت في فندق "أرماني" بدبي مؤخرا.
وقال عز الدين أبوسلامة الرئيس التنفيذي للعمليات في البنك العربي المتحد، نقلا عن وكالة أنباء الإمارات، إن هذه الجائزة المرموقة تمثل إنجازا جديدا يضاف إلى رصيد البنك من جوائز التميز وتعكس حرصه على تحقيق الريادة وسعيه لبلوغ أعلى مستويات الجودة وتوفير أرقى المنتجات والخدمات التي تحظى برضا المتعاملين وتفوق توقعاتهم.
وأكد حرص البنك على تبني أحدث البرامج المصرفية والحلول التكنولوجية المبتكرة التي تضمن راحة المتعاملين خاصة على صعيد سرعة وسلاسة التواصل بما يعزز قصة نجاح البنك وتطوره المستدام وسعيه الدؤوب لتحقيق استراتيجيته المرتكزة على وضع المتعامل على رأس أولوياته.
من جانبه قال محمد عفيفي المدير الإقليمي لدى "جينيسيس الشرق الأوسط " إن المستهلك يتميز اليوم بالمعرفة الواسعة بما تقدمه الشركات والمؤسسات المختلفة وهو ما يزيد من أهمية تقديم خدمات متعددة القنوات ليحصل العميل على الخدمات نفسها سواء عبر الهاتف المتحرك أو الكمبيوتر اللوحي أو من خلال زيارة الفرع مباشرة ".
وتعتبر "قمة جينيسيس الشرق الأوسط" واحدة من أهم الفعاليات السنوية في المنطقة التي تجمع كل عام نخبة كبيرة من الخبراء وقادة الفكر العالميين لمناقشة آخر تطورات مشهد الابتكار وأفضل الممارسات في مجال تجارب المتعاملين متعددة القنوات والجيل الجديد من حلول مراكز خدمة العملاء.
وتعتبر "جينيسيس" من أهم الشركات العالمية المتخصصة في مجال توفير حلول تجارب المتعاملين متعددة القنوات وحلول مراكز الاتصال القائمة على الحلول المحلية والحوسبة السحابية وحصلت على تصنيف "رائد" من مؤسسة "غارتنر ماجيك كوادرانت" للبنى الأساسية لمراكز الاتصال لعام 2017 وتستفيد من منصة تجارب المتعاملين والحلول التي توفرها "جينيسيس" أكثر من 10 آلاف شركة في أكثر من 100 دولة.المزيد من أخبار الإمارات
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