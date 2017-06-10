البنك العربي المتحد يفوز بجائزة جينيسيس الشرق الأوسط 2017

فاز "البنك العربي المتحد" بجائزة "جينيسيس الشرق الأوسط 2017" عن فئة "أفضل استخدام للتكنولوجيا في القطاع المصرفي" وذلك تقديرا لجهوده في تعزيز تجربة متعامليه من خلال تحسين سعة مركز تلقي المكالمات وإنتاجية الوكلاء ومستويات الخدمة في مراكز الاتصال الخاصة به.

تسلم الجائزة رافي باتيا مدير الخدمات المصرفية الرقمية في البنك من محمد عفيفي المدير الإقليمي لدى "جينيسيس الشرق الأوسط" وباولو ماريوتيني نائب الرئيس لدى "جينيسيس إيطاليا والشرق الأوسط" خلال حفل رسمي أقيم على هامش قمة "جينيسيس الشرق الأوسط" التي عقدت في فندق "أرماني" بدبي مؤخرا.

وقال عز الدين أبوسلامة الرئيس التنفيذي للعمليات في البنك العربي المتحد، نقلا عن وكالة أنباء الإمارات، إن هذه الجائزة المرموقة تمثل إنجازا جديدا يضاف إلى رصيد البنك من جوائز التميز وتعكس حرصه على تحقيق الريادة وسعيه لبلوغ أعلى مستويات الجودة وتوفير أرقى المنتجات والخدمات التي تحظى برضا المتعاملين وتفوق توقعاتهم.