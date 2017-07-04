مؤشر "مديري المشتريات" في السعودية عند أدنى مستوى منذ 8 أشهر

قال بنك "الإمارات دبي الوطني" اليوم الثلاثاء، إن مؤشر "مديري المشتريات" الخاص بالسعودية، هبط لأدنى مستوى له خلال ثمانية أشهر في يونيو / حزيران الماضي.
وأضاف التقرير الصادر عن البنك، وفق وكالة الأناضول، أن قراءة مؤشر مديري المشتريات بالمملكة سجلت 54.3 نقطة في الشهر الماضي، بعد أن بلغت 55.3 نقطة في مايو / أيار السابق عليه.
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي، هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 بالمائة، أن ثمة انكماشا، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع.
وبحسب التقرير، شهدت كل من الطلبات الجديدة والإنتاج، زيادة من أضعف المعدلات في ثمانية أشهر، فيما تراجع نمو مستويات الشراء إلى أضعف مستوياته.
وبين التقرير، أن طلبات التصدير الجديدة شهدت توسعا طفيفا في يونيو بعد سلسلة من الانكماشات المستمرة لمدة شهرين.
أما على صعيد الأسعار، فارتفع تضخم التكاليف قليلا عن المستوى القياسي الأدنى المسجل في مايو، ونتيجة لذلك، ارتفع متوسط أسعار البيع.
ويستند مؤشر مديري المشتريات، إلى 5 ركائز رئيسية هي: الطلبيات الجديدة، ومستويات المخزون، ومستويات الإنتاج، وحجم تسليم الموردين، وبيئة التوظيف والعمل.
وبنك الإمارات دبي الوطني، هو أحد المؤسسات المصرفية الإماراتية، ويعمل على تقديم الخدمات المصرفية، ويقوم بإصدار دراسات ومؤشرات اقتصادية ومصرفية حول اقتصادات الدول المحيطة.
ويعمل البنك في الإمارات ومصر والسعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة، ولديه مكاتب تمثيلية في الهند والصين وإندونيسيا.المزيد من أخبار الإمارات
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