مؤشر "مديري المشتريات" في السعودية عند أدنى مستوى منذ 8 أشهر

قال بنك "الإمارات دبي الوطني" اليوم الثلاثاء، إن مؤشر "مديري المشتريات" الخاص بالسعودية، هبط لأدنى مستوى له خلال ثمانية أشهر في يونيو / حزيران الماضي.

وأضاف التقرير الصادر عن البنك، وفق وكالة الأناضول، أن قراءة مؤشر مديري المشتريات بالمملكة سجلت 54.3 نقطة في الشهر الماضي، بعد أن بلغت 55.3 نقطة في مايو / أيار السابق عليه.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي، هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.