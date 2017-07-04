بنوك الإمارات ترفع استثماراتها في سندات الدين خلال شهر مايو

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن البنوك الإماراتية رفعت استثماراتها في سندات الدين على أساس سنوي، بنسبة 11.9% في مايو/ أيار الماضي.

وأشارت البيانات المنشورة على موقع مصرف الإمارات المركزي، وفقا لموقع إرم نيوز، إلى ارتفاع استثمارات البنوك في سندات الدين لنحو 190.3 مليار درهم (51.81 مليار دولار) في نهاية مايو/ أيار الماضي، مقابل 170.1 مليار درهم (46.3 مليار دولار) خلال الشهر نفسه من 2016.

وعلى أساس شهري، زادت استثمارات البنوك في سندات الدين بنسبة 1.2 % مقابل 188.1 مليار درهم (51.2 مليار دولار) في أبريل/ نيسان الماضي.