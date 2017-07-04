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بنوك الإمارات ترفع استثماراتها في سندات الدين خلال شهر مايو

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 4 يوليو 2017
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بنوك الإمارات ترفع استثماراتها في سندات الدين خلال شهر مايو

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن البنوك الإماراتية رفعت استثماراتها في سندات الدين على أساس سنوي، بنسبة 11.9% في مايو/ أيار الماضي.

وأشارت البيانات المنشورة على موقع مصرف الإمارات المركزي، وفقا لموقع إرم نيوز، إلى ارتفاع استثمارات البنوك في سندات الدين لنحو 190.3 مليار درهم (51.81 مليار دولار) في نهاية مايو/ أيار الماضي، مقابل 170.1 مليار درهم (46.3 مليار دولار) خلال الشهر نفسه من 2016.

وعلى أساس شهري، زادت استثمارات البنوك في سندات الدين بنسبة 1.2 % مقابل 188.1 مليار درهم (51.2 مليار دولار) في أبريل/ نيسان الماضي.

واستخدمت دول الشرق الأوسط، وغالبية دول مجلس التعاون الخليجي، السندات والصكوك، كأداتي دين، لتغطية العجز في مصروفاتها الجارية خلال العامين الماضيين، مع هبوط أسعار النفط الخام.

وأظهرت البيانات، أن إجمالي استثمارات البنوك في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بلغت 64.4 مليار درهم (17.5 مليار دولار) بنهاية مايو/ أيار الماضي بارتفاع على أساس سنوي، قدره 5.4%، مقارنة بنحو 61.1 مليار درهم (16.6 مليار دولار) في الفترة المقارنة من 2016.

وبحسب البيانات، انخفضت استثمارات البنوك في الأسهم بنسبة 3.9 % من 12.8 مليار درهم (3.48 مليار دولار) في مايو/ أيار 2016 إلى 12.3 مليار درهم (3.34 مليار دولار) في نهاية مايو / ايار 2017.

وزاد إجمالي استثمارات البنوك بنسبة 8.5 % إلى 297.5 مليار درهم (80.99 مليار دولار) في مايو / أيار الماضي، من 274.3 مليار درهم (74.67 مليار دولار) في مايو / أيار 2016، وفق البيانات.

ويعمل في الإمارات 49 مصرفًا، بينها 23 مصرفًا محليًا و26 بنكًا أجنبيًا، في حين يصل إجمالي عدد الفروع المنتشرة على مستوى الدولة 948 فرعًا، من بينها 862 فرعًا لبنوك وطنية، و86 فرعًا لبنوك أجنبية.

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