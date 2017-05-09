البدء في الأعمال الإنشائية لمركز تسوق «سيتي سنتر الزاهية» في الشارقة

كشفت اليوم «ماجد الفطيم» التي تتصدر المنطقة في تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، رسمياً عن البدء بالأعمال الإنشائية لمركز «سيتي سنتر الزاهية» الذي سيمثل عند افتتاحه إضافة هامة لعلامة سيتي سنتر الرائدة التابعة للشركة.

ويحتل «سيتي سنتر الزاهية» موقعاً استراتيجياً عند تقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد وطريق المدينة الجامعية، ويعتبر مركز تسوق إقليمي كبير يوفر 136.200 متر مربع من المساحة التأجيرية، وسيلبي متطلبات التسوق والترفيه لسكان إمارة الشارقة والإمارات الشمالية ومجمع «الزاهية» السكني الذي يعتبر أول مجمع سكني حائز على جوائز يضم ستة متنزهات ومرافق استجمام و2270 فيلا وتاونهاوس تضم 3 و4 و5 غرف نوم وشقق سكنية من مختلف الأحجام. وسيخدم «سيتي سنتر الزاهية»، عند افتتاحه بحلول العام 2020، مساحة جغرافية كبيرة يقطنها أكثر من 1.9 مليون شخص، ومن المتوقع أن يستقطب الزوار والمتسوقين من الإمارات الشمالية المجاورة.

وسيوفر «سيتي سنتر الزاهية» لزواره أكثر من 360 علامة تجارية عالمية ومحلية ضمن طابقين يتضمنان مجموعة كبيرة من خيارات التسوق، ومن أبرز مرافق التسوُّق فيه هايبرماركت كارفور على مساحة 15.100 متر مربع. كذلك سيوفر المركز العديد من خيارات الترفيه أبرزها «ڤوكس سينما» التي تتألف من 16 شاشة مزوَّدة بأحدث التقنيات السينمائية الفائقة في العالم، ومركز الترفيه العائلي «ماجيك بلانيت» على مساحة 2.350 متر مربع.

واختير لمركز التسوق الجديد تصاميم معمارية تجعله يشبه الفانوس بما يتماهى مع «مهرجان الشارقة للأضواء» الذي تستضيفه إمارة الشارقة سنوياً. ويتضمن «سيتي سنتر الزاهية» عند مدخله باحة خارجية للمطاعم والمقاهي مع مساحات خارجية لتناول الطعام في الهواء الطلق، ما يعزز خيارات ارتياد المطاعم لسكان الشارقة وزوارها من داخل الدولة وخارجها. ويتميز «سيتي سنتر الزاهية» بتصاميم عصرية راقية مع إنارة طبيعية في إطار التزام «ماجد الفطيم» بتطبيق أفضل الممارسات العالمية المستدامة والصديقة للبيئة.

وبهذه المناسبة، قال السيد غيث شقير، الرئيس التنفيذي، مراكز التسوق لدى «ماجد الفطيم العقارية»: "إن النمو الاقتصادي القوي لإمارة الشارقة والاستثمارات المتواصلة في قطاعات السياحة والصناعة والثقافة والنقل يجعل منها وجهة مثالية لمزيد من التطوير، خاصة في قطاع التجزئة والمطاعم والترفيه".

وتابع قائلاً: "كان للرؤية المميزة وطويلة الأمد لمشروع الزاهية السكني المتكامل أثرها الكبير على تطوير وجهة تجزئة وترفيه كبيرة ومرموقة تتماشى مع استراتيجية ماجد الفطيم الرامية إلى تطوير مراكز تسوق تجارية تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية لمختلف السكان والسياح. وسيشكل سيتي سنتر الزاهية عند افتتاحه المركز النابض لهذه الوجهة السكنية المميزة".

ويأتي الإعلان عن بالبدء بالأعمال الإنشائية لمركز «سيتي سنتر الزاهية» في أعقاب إعلان شركة ماجد الفطيم مؤخراً عن زيادة استثماراتها في الإمارات العربية المتحدة بما يقارب الـ 30 مليار درهم بحلول العام 2026 لتصل استثماراتها الكلية في الدولة إلى 48 مليار درهم. وكجزء من استراتيجية التطوير والتحديث، ستواصل الشكة أيضاً استثماراتها في تطوير وتحديث أصولها الحالية في الإمارات الشمالية.

وتشكل خطط التوسعة والتطوير الخاصة بكل من «سيتي سنتر الشارقة» و«سيتي سنتر عجمان» عناصر أساسية من استراتيجية النمو الكلية التي أعلنت عنها شركة «ماجد الفطيم» في يونيو من عام 2016. ويشهد «سيتي سنتر الشارقة»، الذي يعتبر أحد أكبر وأبرز وجهات التسوق والترفيه في الإمارات، عملية تطوير وتحديث واسعة بقيمة إجمالية تبلغ 260 مليون درهم والتي ستكتمل خلال الربع الأخير من العام 2017. أما عملية التوسعة الحالية التي يشهدها «سيتي سنتر عجمان» فستضاعف من مساحته الإجمالية من 29,000 لتبلغ 52,000 متر مربع. ومن المتوقع اكتمال أعمال مشروع التوسعة الذي تقدر تكلفته بأكثر من 600 مليون درهم بحلول الربع الثالث من العام 2017.

ويمثل إطلاق سيتي سنتر الزاهية رابع مشروع ضخم تعلن عنه الشركة في الإمارات خلال الثمانية عشر شهراً الأخيرة، وذلك بعد افتتاح سيتي سنتر معيصم في سبتمبر 2015 وسيتي سنتر الشندغة في 2016 والنجاح الكبير لمشروع "التطوير 2015" لتوسعة مول الإمارات.