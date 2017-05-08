«أوليفر وايمان» فرع الشرق الأوسط تعين شريك إداري سعودي

أعلنت شركة «أوليفر وايمان»، الرائدة عالمياً في قطاع الاستشارات الإدارية وذات الخبرة التي تزيد عن 20 عاماً في منطقة الشرق الأوسط، عن انضمام شريك إداري سعودي إلى قائمة شركائها العالميين.

تمت ترقية المهندس عبد الكريم اليوسف للانضمام لفريق الشركاء الإداريين بالشركة بعد أن أثبت جدارته في الإشراف على مشاريع متنوعة ضمن القطاع العام، حيث عمل بشكلٍ وثيق مع الحكومة السعودية وغيرها من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مساهمته في مجموعة من أهم برامج تنويع الاقتصاد في المملكة خلال السنوات الـ12 الماضية والتي حققت نتائج إيجابية في تنمية رأس المال البشري وتطوير القطاعات المختلفة. ويعتبر انضمام المهندس عبد الكريم لمجموعة الشركاء الفاعلين في المملكة، والذين يتجاوز عددهم الـ20 شريكاً، إضافة إيجابية لإمكانيات وخبرات المجموعة.

وفي إطار تعليقه على تولي المنصب الجديد، قال المهندس عبد الكريم اليوسف: "إن منصب الشريك الإداري منصبٌ مميز ومرموق، وأنا بصفتي موطناً سعودياً، أشعر بالفخر لوصولي لمثل هذا المنصب، فهذا يثبت أن العمل الجاد والمتفاني يؤتي بثماره في النهاية. إن المملكة العربية السعودية، والمنطقة عموماً، تمر بمرحلة تحول كبرى على جميع الأصعدة، لذا أتطلع إلى توظيف خبرتي في مجال الاستشارات للمساهمة في تحسين وتطوير أعمال العملاء في ظل ما يشهده السوق من تحديات وفرص جديدة."

وبينما تستمر شركة أوليفر وايمان في بذل جهودها لتطوير الممارسات المكرّسة لخدمة القطاع العام في المنطقة، سيواصل المهندس عبد الكريم التركيز على المشاريع المتعلقة "بالمدن الاقتصادية" وتنويع الاقتصاد بالتعاون مع ما يزيد عن 20 شريك إداري فاعل على صعيد المملكة. كما ستتضمن مسؤولياته المساهمة في عملية التوظيف في المملكة العربية السعودية، حيث وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، سيقوم بدور رئيسي في اختيار المواهب السعودية وتأهيلها للاستفادة من خبراتها العالمية في ظلّ ما تشهده المملكة من تطورات اجتماعية واقتصادية.

من جانبه أكّد السيد بيدرو أوليفيرا، رئيس فرع الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة «أوليفر وايمان»، أنه يطمح أن تقوم الشركة باستقطاب وتنمية أبرز المواهب في المنطقة، وأضاف: "يبحث عملاؤنا عن الحلول الذكية والأفكار الفريدة بكيفية لم يسبق لها مثيل، وعبد الكريم هو الرجل المناسب لهذه المهمة، بالإضافة إلى قدرته على تزويدنا برؤيته وخبرته الاستثنائية المتعلقة بالمنطقة، والتي جعلت منه مستشاراً مرموقاً و موثوقاً به. كما يجسّد قيم الشركة الأساسية والرامية إلى البحث عن الأفكار المبتكرة والرؤية المتطورة التي تساهم في تقديم نتائج ملموسة ومتميزة".

قبل انضمام المهندس عبد الكريم اليوسف لشركة «اوليفر وايمان» في عام 2014، عمل كاستشاري لشركة «إيه تي كيرني» العالمية و قبل ذلك مهندساً في شركة «أرامكو» السعودية بين عامي 2004 و2007. تحصّل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة «كارنيجي ميلون» وبكالوريوس في الهندسة من جامعة ولاية نيومكسيكو.



