السعودية تطلق خدمة تصنيف الشركات والمكاتب الهندسية

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية خدمة التقديم الإلكتروني لطلبات تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية، مؤكدة أنه تم البدء في استقبال طلبات التصنيف والتسجيل اعتباراً من 1/7/1438 هـ من طريق البوابة الإلكترونية في موقع الوزارة على الإنترنت.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم (الأحد) أن إطلاق الخدمة جاء إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي في أن تكون وزارة الشؤون البلدية والقروية هي الجهة المعنية بتصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية، ويكون التصنيف وفق آلية وضعتها لجنة شكلتتها الوزارة بمشاركة ممثلين عن وزارة التجارة والاستثمار و«الهيئة السعودية للمهندسين».

ووضعت النماذج والمتطلبات اللازمة لتصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية وتحديد 24 مجالاً تشتمل على العديد من النشاطات لتقديم الخدمات الهندسية، وهذه المجالات هي: التصميم المعماري، التخطيط العمراني، الهندسة الانشائية، هندسة الطرق والسكك الحديدية والأنفاق والجسور، هندسة المطارات، هندسة المياه والصرف الصحي، هندسة الموانئ والأعمال البحرية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الصناعية، هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات، الهندسة الالكترونية، هندسة الحاسب الآلي، الهندسة الكيماوية، هندسة الجيولوجيا، هندسة التربة والأساسات، الهندسة القيمية، السلامة والبيئة والصحة المهنية، معامل ومختبرات تخصصية، إدارة مشروعات، إدارة الجودة، المساحة والنظم الجغرافية، الهندسة الزراعية، خدمات دراسات ومساندة فنية.

وحددت الوزارة متطلبات عامة للراغبين في التقدم لطلب التصنيف، ومتطلبات قانونية ومالية وفنية، ويمكن تعبئة نماذج التصنيف من خلال موقع الوزارة.

ودعت الوزارة جميع الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية إلى سرعة التسجيل وتعبئة النماذج المطلوبة للتصنيف، إذ سيكون التصنيف أحد المتطلبات الرسمية للمشاريع الحكومية واعتماد المخططات والدراسات.