شراكة بين "إيتون" و"نادي مانشستر سيتي" لكرة القدم

وقعت شركة إيتون Eaton ، لإدارة حلول الطاقة مع شراكة مع نادي مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم. حيث تعكس هذه الصفقة الممتددة لعدة سنوات الالتزام المميز للنادي بالاستدامة وكفاءة الطاقة.

تحدد هذه الشراكة إطلاق نسخة محدودة من أنظمة Eaton’s xStorage Home، وهي واحدة من أنظمة تخزين الطاقة السكنية الأكثر موثوقية وتوافراً في الأسواق اليوم. وباستخدام تقنيات إيتون الرائدة في مجال جودة الطاقة والإلكترونيات يجمع بين بطاريات السيارات الكهربائية الجديدة والمعاد استخدامها من مصنّع السيارات نيسان، فإن هذا النظام يوفر للعملاء المزيد من الاستقلالية والتحكم في الطاقة.

ووفقا لبيان صحفي وصل أريبيان بزنس، تتيح هذه التكنولوجيا زيادة استخدام العملاء للطاقة المتجددة وتخفيض فواتير الطاقة بنسبة تصل إلى 50%. وعند توصيلها بمصادر الطاقة السكنية و/أو بمصادر الطاقة المتجددة، فإنها تساعد على توفير المال في فواتير الكهرباء عن طريق فرض رسوم عندما تتوفر الطاقة المتجددة أو تخزين الطاقة عندما تتوفر بسعر منخفض وتحريرها عند الطلب وارتفاع تكاليفها. يعمل النظام على النحو الأمثل عند استخدامه جنباً إلى جنب مع ألواح الطاقة الشمسية – حيث يخزن الطاقة عند شروق الشمس ويحررها عند الحاجة لمنح المستخدمين عائداً أكبر على استثماراتهم من الطاقة الشمسية.

ومن خلال الشراكة مع أكثر أندية كرة القدم شعبية في العالم، ستستفيد إيتون من برنامج التسويق المشترك الذي يصل مشجعي نادي مانشستر سيتي في جميع أنحاء العالم. وعلى اعتبار أن كرة القدم واحدة من الألعاب الرياضية الأكثر انتشاراً في العالم، فإنها توفر وسيلة مثالية لإظهار قوة تخزين الطاقة، وبناء الوعي بهذه التكنولوجيا النظيفة مع الجماهير الضخمة.

وكجزء من رؤية إيتون على المدى الطويل، توضح هذه الشراكة بين إيتون ومانشستر سيتي أن استخدام حلول وخدمات إدارة الطاقة يساعد في تحسين نوعية الحياة والبيئة.

عن ذلك يقول داميان ويلوبي، نائب رئيس أول لشراكات مجموعة نادي سيتي لكرة القدم: " تسرنا هذه الشراكة مع إيتون لأن هذه العلاقة تمثل التزام النادي المستمر بالاستدامة. تشارك إيتون قيم نادي مانشستر سيتي في العمل بطريقة تشجع على التأثير الإيجابي على مجتمعنا وبيئتنا. نتطلع إلى العمل مع إيتون والاستفادة من خبراتهم العميقة للمزيد من النمو في معرفتنا في هذا المجال".

وقال سيريل بريسون، نائب رئيس إيتون في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: نعمل في إيتون على إحداث فرقاً. بغض النظر عن توفير طاقةٍ آمنةٍ وموثوقٍ بها، فإنها تحتاج لأن تكون مستدامة لتحسين الجودة الشاملة للحياة وللمساهمة في بيئةٍ أفضل. إن تخزين الطاقة هي جزء رئيسي من تلك الاستراتيجية، وتشكل جزءاً من التزام إيتون المستمر للحد من اعتمادنا على الوقود الأحفوري . إننا فخورون جداً بالشراكة مع مانشستر سيتي – النادي الذي يدعم أيضاً رؤيتنا لغدٍ مستدام".



سيبدأ توفر أنظمة xStorage Home، وهي واحدة من الأنظمة الأكثر موثوقية وتوافراً في الأسواق الآن، لمرحلة ما قبل الطلب مع التركيب في شهر يوليو المقبل، وذلك حصرياً من خلال شبكة إيتون للموزعين المعتمدين.