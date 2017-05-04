مايك تايسون يكشف عن خططه لتوسعة لانتشار الأكاديمية

أعلن أسطورة الملاكمة العالمية مايك تايسون عن مخططاته الاستراتيجية لتوسعة انتشار علامته التجارية لمراكز اللياقة البدنية التي تحمل اسم ’أكاديمية مايك تايسون‘ وذلك ضمن مؤتمر صحفي حصري عقده اليوم في مطعم أوسيانو في فندق أتلانتس النخلة دبي. وقدّم الفريق المسؤول عن هذا المشروع المرتقب عرضاً يبين فيه مخططات وتصاميم لأنماط النوادي الأربعة المقترحة والتي تضمنت النوادي الممتازة والنوادي المتكاملة والنوادي التقليدية ونوادي التمرينات السريعة.

تهدف ’أكاديمية مايك تايسون‘ لأن تكون العلامة الرائدة على صعيد مراكز اللياقة البدنية ومراكز الملاكمة عالمياً وفي الولايات المتحدة الأمريكية. وتعمل العلامة التجارية اليوم على إنشاء مراكز لها في كل من البحرين وأستراليا ونيوزيلاند وأفريقيا وقبرص واليونان والهند وباكستان والمغرب وفرنسا والصين وسويسرا وأمريكا الجنوبية، مع وجود خطط لافتتاح أكاديمية راقية في لاس فيغاس بحلول العام 2018. أما في الإمارات العربية المتحدة، فيجري العمل على افتتاح أكاديميات في كلٍ من أبوظبي ودبي.

وفي إطار حديثه حول التعاون مع الأسطورة العالمية، قال فريد مادزيمبا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ’أكاديمية مايك تايسون‘: "نشعر بحماسةٍ بالغة لتقديم فرصة الشراكة المحلية هذه والعمل في إطار هذا المشروع المميز مع أحد أكبر الأسماء في عالم اللياقة والملاكمة".

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، ستحتضن مراكز اللياقة بجميع أنواعها حلبة ملاكمة عالمية الطراز ومناطق للتدريب وفق منظومة MX4 وصفوف التمارين الجماعية، أما المراكز الأكبر مساحةً فتضم متحف مايك تايسون التذكاري وركناً يقدم العصائر أو مقهى صحي ومرافق سبا كالمسابح والساونا وغرفة البخار. ويحمل جميع مدربي الأكاديمية شهادة مايك تايسون، ويطبقون تقنيات اللياقة البدنية التي يعتمدها أسطورة الملاكمة لتحقيق أفضل النتائج للعملاء، حيث يشرف مايك تايسون شخصياً على اختيار هؤلاء المدربين الأساسيين لكل أكاديمية بالتعاون مع فريقه الخاص.

يأمل مايك أن تحافظ الأكاديميات على فلسفته الرياضية الخاصة وأن يعتمد كل مركز أحدث المعدات المتوافرة في عالم اللياقة البدنية. في هذا السياق، قال أسطورة الملاكمة العالمي: "لطالما كان شعاري ’إذا استطعتَ أن تغير عقليتك فسوف تتمكن من تغيير حياتك‘، وسوف تساعدكم أكاديميتنا على تحقيق ذلك. ولدي ثقة مطلقة بفريق المدربين وقدرتهم على تدريب عملاءنا وفق المنهج الذي رسمته لهذه المنشآت".