تذوّق: مطعم ناينتين الفاخر في فندق العنوان مونتغمري دبي

يضم فندق العنوان مونتغمري في دبي العديد من المطاعم الفاخرة، لعل من أبرزها مطعم "ناينتين" (Nineteen) الذي يقدم تجربة طعام إيطالية مميّزة تناسب محبي هذا المطبخ.

كان أول ما لاحظته أريبيان بزنس في زيارتها للمطعم هو ديكوره الفاخر، ومن ثم المنظر الخلاب الذي يحظى به الزوار، خصوصاً عند الجلوس على "شرفة" المطعم الخارجية والتي تطل على بحيرة واسعة وملعب جولف.

بعد الجلسة المريحة على الشرفة في المطعم، تم تقديم لنا قائمة الطعام الليلة وهي قائمة "إيه لا كارتي". يمكن من خلال النظرة الأولى على الأطعمة المذكورة التعرف على أن هذا المطعام لا يقدم لزبائنه إلى الطعام الإيطالي الأصلي، مع توجه كبير نحو المأكولات البحرية.



وقع اختيارنا الأول في المقبلات على سلطة جبنة البوراتا والتي تترأس القائمة، هذا الطبق هو من أخف وألذ المقبلات في المطعم حيث يقدم مع سمك السلمون المتبر، والخس الإيطالي الأحمر والزيتون الأسود، وجبنة البوراتا الإيطالية الأصيلة، هذه الجبنة التي تحضّر في منطقة أبوليا جنوب إيطاليا تأتي على شكل كتلة مكورة وتتوسط هذا الطبق. هذا ويقدم المطعم كذلك طبق من الخبز الإيطالي الأصلي بأشكال مختلفة، بجانب صلصة البندورة النقية والشهية.

أما في قسم الأطباق الرئيسية، فإن المطعم يوفر قسم أطباق المعكرونة (الباستا) بأسعار تتفاوت من 90 درهماً إلى 135 درهم، علماً بأن حجم الأطباق هذه هو لشخص واحد ويمكن مشاركته مع الغير للتنويع في تجربة الأطباق الرئيسية المتعددة التي يوفرها المطعم.



وقد كان اختيارنا لوجبة باستا "التروفي" في مكانه الصحيح، فهذا الطبق يقدمه المطعم على الأسلوب الإيطالي الأصلي وتحديدا من مدينة "ليجواريا" في شمال إيطاليا. وتقدم هذه الباستا الرفيعة والملفوفة باليد مع صلصلة الريحان الخضراء، بالإضافة إلى رشة من جبنة البارميزان تضيف ملوحة وطعماً لا يقاوم لهذا الطبق الخفيف نسبياً.

بالإضافة إلى تميز المطعم بالمأكولات البحرية، فإن وجباته للحمة "الستيك" تستحق التجربة على الرغم من أسعارها المرتفعة، فهي تصل إلى 210 دراهم، ولكن مذاقها الشهي والنادر يعوض بكل أحقية هذه الأسعار والتي تعد متناسقة مع أسعار المطاعم الأخرى في خانة الوجبات هذه.

إن فيليه لحم الغنم، والذي يأتي بقطعة لحم سميكة نسبياً ولكن يمكن لمتذوقها الشعور بالحرفية من خلال طريقة تحضيرها واللذعة التي توفرها مع كريمة الفطر والفلفل والبطاطا الجانبية. وإن كنت تفضل لحمة أصغر في السماكة فعليك بطلب ستيك "ريب آي" الممتازة، والتي تقدم مع صلصة "ديمي جليز" والبطاطا المهروسة.

وفي الختام، فإن العشاء الراقي في هذا المطعم لا يكتمل إلى باختيار طبق من الحلويات أو اثنين، علماً بأن كل أطباق الحلويات متساوية في الأسعار وتحديداً بـ 52 درهماً. إن علامة المطعم في هذه الأطباق هو "أفوجاتو آل كافي كون زاباجليوني"، والذي يتم تحضيره من خلال مزج آيس كريم الفانيلا مع قهوة الإسبروسي ومن ثم إضافة كريمة زاباجليوني الإيطالية الشهيرة. فهذا الطبق هو الألذ والأكثر طلباً في المطعم، ولكن كوننا من محبي التيراميسو، فإنه يمكننا القون أن المطعم يوفر لك إحدى ألذ أطباق التيرامسو التي قد تتذوقها في حياتك.

لا يمكن حصر أفضل ما يوفره المطعم في جملة واحدة، حيث أن قسم المقبلات والأطباق الرئيسية وكذلك المشروبات الغازية الإيطالية والحلويات كلها فريدة من نوعها، وهي توفر معاً تجربة عشاء لا تنسى لرواد المطعم خصيصاً مع الديكور الأنيق والمناظر الخلابة التي يوفرها المطعم عبر إطلالته الخارجية.



