تاليس تعزز تواجدها في الشرق الاوسط بمجموعة من التعيينات في الإدارة التنفيذية

أعلنت ’تاليس‘ عن إجراء سلسلة من التغييرات الإدارية في منطقة الشرق الأوسط، وتعتبر هذه التغييرات ساريةً فورياً. واشتملت هذه التغييرات على تعيين السيد روجر داكس بمنصب نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط. وكان السيد داكس يشرف على إدارة عمليات مختلف وحدات الأعمال الدولية ضمن محفظة المجموعة قبل أن يتم تعيينه بمنصب نائب رئيس ’تاليس أوراسيا‘ خلال عام 2016.

ومع تمثيله لنحو 15% من إجمالي الطلب على خدمات المجموعة و1800 موظف، تُعتبر عمليات الشركة في الشرق الأوسط بمثابة أولوية رئيسية لمجموعة ’تاليس‘. وتلتزم المجموعة بتعزيز بصمتها الصناعية المحلية من خلال إبرام شراكات ابتكار مشترك مع القطاعات الصناعية والأوساط الأكاديمية المحلية ومن خلال تطوير الدعم والخدمات لتعزيز العلاقات مع العملاء. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تتوقع ’تاليس‘ توظيف ما بين 150 و250 شخصاً جديداً في جميع أنحاء المنطقة، بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.

ومن ناحية أخرى، تم تعيين السيد بيرنارد رو، الذي شغل في السابق منصب مدير مجموعة ’تاليس‘ في البحرين، بمنصب مدير المجموعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تولى السيد ألان كوريا المنصب السابق للسيد رو، حيث بات يشغل منصب مدير المجموعة في البحرين والكويت وباكستان

وتشتمل مجموعة التغييرات الإدارية على تعيين السيد فريدريك ساليه مديراً للمجموعة في دولة قطر. وفي عمان، تم تعيين السيد إريك ديلانوي مديراً للمجموعة في السلطنة.

وانطلاقاً من منصبه كنائب لرئيس المجموعة في منطقة الشرق الأوسط، سيتولى السيد داكس مسؤولية دفع عجلة نمو المجموعة في المنطقة ومواصلة التوسع في الشرق الأوسط. وبالمثل، سيواصل كل واحد من المدراء الإقليميين الجدد تطوير العلاقات طويلة الأمد التي تمتلكها ’تاليس‘ مع الشرق الأوسط والاستفادة من النمو الملحوظ الذي تحققه المجموعة في تلك المنطقة.

وبهذا الصدد، قال السيد روجر داكس، نائب رئيس مجموعة ’تاليس‘ في منطقة الشرق الأوسط: "نحن في ’تاليس‘ لطالما جمعنا بين الخبرات الدولية المتعمّقة والمعرفة المحلية من خلال فريق من العاملين الموهوبين، ويمثل فريقنا الجديد في المنطقة خير دليل على ذلك. وستواصل ’تاليس الشرق الأوسط‘ جمعها بين أحدث الابتكارات والمنتجات ذات الجودة العالية والرؤية التكنولوجية السبّاقة لإبداع حلول عالمية المستوى اعتاد عملاؤنا على الحصول عليها".

وأضافت باسكال سوريس، نائب الرئيس الأول لشؤون التنمية الدولية لدى شركة ’تاليس: "تتمتع مجموعة ’تاليس‘ بشراكة طويلة الأمد مع منطقة الشرق الأوسط. ومع هذه التعيينات الأخيرة، نأمل أن تستمر هذه الشراكة المميزة في المستقبل. ويمتلك روجر وبقية المدراء الإقليميين الجدد سجلاً حافلاً بالإنجازات لا يحتاج لأي توضيح، كما أن تعيينهم بهذه المناصب الجديدة يظهر التزامنا الراسخ بتمكين مدراء وقادة أقوياء يمكنهم دفع عجلة الابتكار بطريقة مفيدة لعملائنا في المنطقة.

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