أجيليتي توسّع اسطولها للنقل البري في دول مجلس التعاون الخليجي

قامت أجيليتي بتوسعة اسطولها للنقل البري بإضافة 95 شاحنة من طراز ( مرسيدس بنز Actros 2041 S 4x2) إلى عملياتها في كل من أبوظبي, البحرين و الكويت، باستثمار بلغ أكثر من 7.5 مليون دولار أمريكي في سياق استراتيجيتها التوسعية في المنطقة.

وستقوم الشاحنات الجديدة بتوفير خدمات النقل المحلي والعابر للحدود في دول مجلس التعاون.

الجدير بالذكر أن الشاحنات الجديدة مجهزة بآلية الوقاية من الاشتعال والتي تلبي شروط السلامة الدقيقة في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات. كما أن هذه الشاحنات تصدر انبعاثات اقل من ثاني أكسيد الكربون مما يتماشى مع استراتيجية أجيليتي للحفاظ على البيئة و التنمية المستدامة.

بهذه المناسبة علق، إلياس منعم، الرئيس التنفيذي لأجيليتي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "شهدنا زيادة ثابتة في الطلب على شحن البضائع برياً في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يحفز بشكل رئيسي لزيادة الاستثمار في مشاريع البنى التحتية والإنشائية في المنطقة، واستثمارنا بالتوسعة الجديدة لأسطولنا الإقليمي يتيح لنا القدرة على تلبية هذا الطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية البرية، وضمان تزويد سائقينا ببيئة عمل مريحة وآمنة."

وكجزء من استثمارها في خدمات النقل البري، طبّقت أجيليتي نظامها لإدارة الأساطيل والشحن Microtransport والذي يضم عدداً من المميزات مثل توفير نظام دقيق للتتبع وتقديم التقارير التي تلبي متطلبات السلامة العامة، إلى جانب توفير المعلومات عن الحالة الميكانيكية للشاحنة وموقعها وأداء السائق من ناحية السلامة العامة. كما يمكن هذا النظام العملاء من تتبع بضائعهم في جميع الأوقات.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فإن توسعة أسطول أبوظبي هي جزء من التعاون مع شركة الإمارات للسيارات، الموزع المعتمد لعلامة مرسيدس بنز في أبوظبي ومجموعة الفهيم، أما في الكويت فقد تم تعزيز أسطول الشركة بـ20 شاحنة جديدة من شركة عبد الرحمن البشر وزيد الكاظمي،

كما تم شراء 25 شاحنة من شركة الحداد موتورز الموزع العام المعتمد لسيارات مرسيدس بالبحرين .



