الطبخ الذكي محور رؤية المنزل الذكي لشركة "إل جي" في رمضان

يحمل شهر رمضان المبارك كل عام طابعًا خاصًا يتمحور حول اجتماع العائلة والثقافة والتقاليد والمأكولات اللذيذة. إلا أن ربات البيوت اليوم يتمتعن بخيارات أوسع من الأجهزة المنزلية الذكية والتقنيات العصرية الصاعدة لإعداد وجبات صحيّة ولذيذة ومثالية، ليس لمنزل اليوم فحسب، بل لمنزل المستقبل الذكي أيضًا.

وشهر رمضان هو الموسم الذي يستمتع فيه الناس بالأطباق الشهية المحضّرة من تشكيلة متنوعة من المكونات تشمل التمر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء والأرز والخبز وغير ذلك. وتعمل الأمهات وربات البيوت على إعداد الوجبات اللذيذة الأكثر تنوعًا لعائلاتهن وأصدقائهن، ليستمتع بها الجميع في أمسيات الإفطار أو السحور. إلا أن التقنية الذكية تقدم بعدًا آخر لتلك المأكولات، فهي تجعل ربات البيوت تتأكد من أن وجباتهن ليست مجرد شكل جميل وطعم لذيذ بل هي صحيًة جدًا كذلك.

وقال السيد يونغ جيون تشوي، رئيس شركة إل جي إلكترونيكس الخليج «تطورت التقنية كثيرًا حتى على مستوى أجهزة المطبخ، وهي تقدم لربات البيوت أجهزة ذكية صديقة للبيئة يسهل التعامل معها لطهي وجبات مميزة. ويسرنا في إل جي أن نبتكر أحدث الأجهزة المنزلية الذكية في المنطقة، ونقدم الأدوات اللازمة للمستهلكين لاتباع أسلوب حياة صحي.»

ونذكر من تلك التقنيات الحديثة فرن المايكروويف «نيوشيف» ذو التصميم سهل الاستخدام، فهو يتمتع بواجهة تحكم بديهية مبسطة تجعل استخدامه سهلًا، بالإضافة إلى مجموعة من المزايا التي تركز على تعزيز نظافته وتسهيل تجربة الطهي. فسطوحه الداخلية مثلًا مغطاة بمادة «إيزي كلين» المضادة للبكتيريا التي تساعد ربة البيت الحريصة على المحافظة على فرنها نظيفًا دائمًا، لأنها تمكنها من تنظيف داخل المايكروويف بطريقة بسيطة ومباشرة، وبسرعة مضاعفة مرتين وبنصف الجهد المطلوب مقارنة بأجهزة المايكروويف التقليدية. فلا يحتاج «نيوشيف» إلا لمسحه ثلاث مرات من الداخل ليصبح نظيفًا تمامًا، أما المايكروويف التقليدي فيتطلب عادة مسحه سبع مرات. ويمنع طلاء «إيزي كلين» أيضًا تراكم الملوثات المؤذية داخل الفرن، ويقضي على 99.99 في المئة من البكتيريا الضارة.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، يتيح «نيوشيف» استخدامات لا نهائية عمليًا، فهو سهل الاستخدام لإذابة مكونات غذائية متعددة، مثل الشوكولا أو الجبن، أو لإعداد تشكيلة متنوعة من الأطعمة بدقة وفق وصفاتها المتخصصة، حتى أنه يتيح بمزاياه المتقدمة صنع اللبن الزبادي الصحي بسرعة أكبر من معظم أجهزة صنع اللبن في المنزل. ويتمتع المايكروويف أيضًا بميزة القلي الصحي الذي يحافظ الطعم المميز لكل طبق ليجعله أكثر صحة لأنه يتيح استخدام كمية أقل من الزيت وكمية أقل من الدهون بنسبة 72%.

يوفر الطهي الذكي الحلول التي تركز على راحة المستخدم وصحته في المطبخ لكل من ربات البيوت والطهاة، وسواء كان ذلك خلال شهر رمضان المبارك أو أي يوم آخر، فهو يطور عملية الطهي ويمضي بها إلى المستقبل لتصبح وجبات الطعام صحية أكثر وأقل تكلفة.

وبالانتقال إلى التقنيات الصاعدة مثل المقاييس الذكية، فهي مصممة لتحدد وزن كل مكون من مكونات وصفات الطعام، وتنبه ربة المنزل إلى المقادير الصحيحة لها، أما الأواني الذكية والأطباق فهي مصممة لتعزز صحة المستخدم ورفاهيته.

وفي المستقبل القريب، سيؤدي التقدم التقني في سهولة الاستخدام والاتصال إلى تمكين الأجهزة المنزلية من التفاعل مع بعضها البعض، وتقديم التوصيات بوصفات الطعام التي يمكن لربة المنزل طهيها باستخدام المكونات المحفوظة في الثلاجة مع قدرتها تقديم الطعام بالطباعة ثلاثية الأبعاد فتوفر تكلفة كبيرة وتترك تأثيرًا إيجابيًا على حياة الناس.



