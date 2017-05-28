أبرز 100 شخصية تأثيراً في دبي

أصبحت دبي مدينة يتطلع إليها الجميع باحترام وثناء، وبلا شك تثير قصة صعود دبي إلى المنصة العالمية وتطورها المستمر اهتمام الكثيرين. ومثل أي شركة، وراء كل مدينة شخصيات ساهمت في صعودها وإنجاز الكثير لها ولأنفسهم أيضاً. وبالطبع لا نقصد بكلماتنا هذه الشخصيات البارزة في الحكومات وقطاع الأعمال فحسب بل الناس الذين يعيشون في المدينة من فنانين، وأصحاب مطاعم، ومتخصصين في قطاع الترفيه، ومحبي المخاطر الذين سعوا للوصول بأنفسهم وبالمدينة إلى النجاح.

اضغط هنا لمشاهدة القائمة كاملة.

وفي قائمتنا الأولى لأبرز 100 شخصية تأثيراً في دبي، نحتفي بهؤلاء الأشخاص الذين أثروا على حياتنا في مختلف المجالات، فمنهم من يدير أكبر المؤسسات بالدولة من مصارف ومدارس ومستشفيات، ومنهم من هو مسؤول عن تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ومن بين رجال الأعمال في قائمتنا، هناك من يقيم في دبي منذ عقود ويُطلق شركات خاصة بمئات الملايين من الدولارات، ومنهم من أنشأ مطعما متميزاً، أمثال تشودري عبدالحميد، رغم أنهم قد لا يجنون أرباحاً بملايين الدولارات ولكنهم أصبحوا صروحاً معروفة ومشهورة، ومنهم من دخل عالم الأعمال منذ سنوات قليلة فقط ولكنه اختار صناعات حديثة ومبتكرة تركت أثراً كبيراً على حياتنا.

وبعيداً عن عالم الأعمال، لنقترب من عالم الإلهام الفني والمجتمعي الذي يحمل معه مجموعة من الشخصيات البارزة التي كان لعملها وجهدها الدؤوب تأثيراً ضخماً على المجتمع مثل الفنانين والمتخصصين في قطاع الترفيه، الذين أضافت مهاراتهم لمسة حانية إلى الحياة في دبي. وبلا شك يعكس التنوع الديمغرافي من الجنسيات المختلفة في قائمتنا عُمق مفهوم العيش في هذه المدينة البراقة...المدينة التي لا تسعى لتحقيق كل شيء فحسب بل لا تعرف المستحيل أيضاً.

اضغط هنا لمشاهدة القائمة كاملة.



كيف أعددنا القائمة؟

وبينما يُعتبر مفهوم التأثير موضوعياً، نؤمن بأننا اخترنا 100 شخصية لا جدال حول تأثيرها على قصة نجاح دبي، وكما تشير قائمتنا، تنوعت خبراتهم في مختلف مناحي الحياة، وقمنا باختيارهم وفقاً لمناصبهم، وتأثير إنجازاتهم على حياة الإماراتيين والمقيمين في دبي، وقدرتهم على التأثير في القرارات وفي آراء السكان بالمدينة. وكما هو الحال دائماً لا تشمل قائمتنا أفراد الأسر الحاكمة أو السياسيين أو أعضاء الحكومات.

وبينما قد لا يتفق الجميع مع اختياراتنا، إلا أننا نأمل أن يتم النظر إلى قائمتنا على أنها احتفالاً وتقديراً للشخصيات التي ساهمت في بناء مدينة دبي المدهشة.

ومن الجدير بالذكر أننا استعملنا «خط دبي» في القائمة، والذي يعد أول خط في العالم يتم تطويره من قبل مدينة، ويحمل اسمها.

اضغط هنا لمشاهدة القائمة كاملة.