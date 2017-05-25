بوهرنجر إنجلهايم تفتتح مصنعاً للأدوية البيولوجية على المستوى العالمي في الصين

افتتحت شركة بوهرنجر إنجلهايم مصنعاً جديداً لإنتاج الأدوية البيولوجية في شانغهاي، الصين، ليكون مصنع الأدوية البيولوجية الأول والوحيد من نوعه من إنشاء شركة دوائية متعددة الجنسيات عاملة في الصين الذي يستثمر بتقنية زراعة خلايا الثدييات، باستثمارٍ في المرحلة الأولى يبلغ 70 مليون يورو، وذلك في خطوةً تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على المنتجات المبتكرة في قطاع الأدوية البيولوجية في العالم، وتعكس سعي الشركة لتعزيز حضورها العالمي إلى جانب شبكة مصانع الأدوية البيولوجية التي تحمل علامة ™BioXcellence في كل من ألمانيا والنمسا والولايات المتحدة.

وبهذه المناسبة، قال هيوبرتوس فون باومباش، رئيس مجلس إدارة بوهرنجر إنجلهايم: "يعكس افتتاح مصنعنا الجديد في شانغهاي الدور الريادي الذي نتبوأه في أعمال التصنيع التعاقدي للأدوية البيولوجية حول العالم ويعكس التزامنا المستمر والاستراتيجي في الصين." وأضاف: "نحن نتوقع من خلال هذا الاستثمار إحداث أثر قوي على تطوير قطاع الأدوية البيولوجية في الصين، وتزويد سوقها بالأدوية المبتكرة التي تخضع لأعلى معايير الجودة."

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، تأتي خطوة بوهرنجر إنجلهايم تماشياً مع هدفها الاستراتيجي المتمثل في أن تصبح شركة رائدة في تطوير وصناعة الأجسام المضادة وحيدة النسيلة والبروتينات المؤتلفة في الصين، إذ عملت ’بوهرنجر إنجلهايم الصين لتصنيع الأدوية البيولوجية‘ منذ العام 2014 على توريد المواد السريرية الممتثلة للممارسات التصنيعية السليمة بحجم 100 لتر و500 لتر. وبعد افتتاح المصنع، ستوفر الشركة خدمات التوريد السريري والتجاري للمفاعلات الحيوية ذات الاستخدام الواحد بحجم 2000 لتر لتلبية الطلب المتزايد على هذه المنتجات في الأسواق.

من جانبه، قال الدكتور لو جيالي، المدير العام للأدوية البيولوجية في بوهرنجر إنجلهايم الصين: "كشركة رائدة في التصنيع التعاقدي للأدوية البيولوجية، تمتلك بوهرنجر إنجلهايم تاريخاً عريقاً في قطاع التقنيات البيولوجية يمتد لأكثر من 35 عاماً." وأضاف: "نقدّم خدمات مخصصة للتطوير التصنيع التعاقدي لقطاع الأدوية البيولوجية، ونوفر تحت سقف واحد سلسلة خدمات متكاملة بدءاً من الحمض النووي وصولاً إلى المنتج النهائي. ومن خلال شبكتنا العالمية المزوّدة بمعايير الخبرة والجودة العالمية، يمكننا دعم الشركات الصينية والدولية في تصنيع مستخرجات الأبحاث على شكل منتجات دوائية".