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فيليبس لايتنج تفتتح مكتباً جديداً في قطر

أريبيان بزنس
الأربعاء، 24 مايو 2017
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فيليبس لايتنج تفتتح مكتباً جديداً في قطر

افتتحت ’فيليبس لايتنج‘ مكتبها الجديد في قطر، وذلك في خطوة تهدف إلى توسعة عملياتها ومحفظتها من العملاء المحليين في الدولة التي تمثّل واحدةً من أكبر الأسواق الإقليمية نمواً في المنطقة. ويعكس افتتاح المكتب الجديد سعي الشركة لتعزيز حضورها الإقليمي إلى جانب أسواق كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ولبنان ومصر.

وافتتحت المكتب الجديد، الذي يقع في مركز قطر للمال، سعادة سفير مملكة هولندا في قطر الدكتورة بهيا تهذيب لي، وذلك في حفلٍ خاص بهذه المناسبة بحضور كبار المسؤولين الإقليميين من فيليبس لايتنج ومجموعة من عملاء الشركة.

في معرض تعليقه على افتتاح المكتب الجديد، قال غوكتوج غور، المُعيّن حديثاً بمنصب الرئيس التنفيذي لشركة فيليبس لايتنج الشرق الأوسط وتركيا (باستثناء السعودية): "إن المناخ الاستثماري في دولة قطر مكّننا من تسخير حلولنا للإنارة بتقنيات LED في أكبر المشاريع بالمنطقة، وهو ما أتاح لنا فرصة النمو في الشرق الأوسط والتوسع بافتتاح المكتب الجديد، الأمر الذي يفتح لنا المزيد من الآفاق للعمل تحت مظلة رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل دعم تطوير بنية تحتية على مستوى عالمي والاستفادة من المبادرات الحكومية الرامية إلى خفض البصمة الكربونية وتعزيز إيصال الطاقة من خلال الابتكار التكنولوجي"

من جانبها، أشادت سعادة الدكتورة بهيا تهذيب لي، سفير مملكة هولندا في قطر بالعلاقات التجارية التي تشهد نمواً متزايداً بين البلدين بما ينعكس على ارتفاع عدد الشركات الهولندية في الدولة. مؤكدة في الوقت نفسه على المكانة الهامة التي تمثلها المنطقة بالنسبة لهولندا كما هو الحال بالنسبة لشركة فيليبس لايتنج التي بدأت أعمالها فيها منذ العام 1970. ونوهت سعادة الدكتورة بهيا بافتتاح المكتب الجديد في الدوحة التي تتيح للشركة فرصة العمل بشكل وثيق مع الحكومة للمساهمة في تحقيق أجندتها الوطنية للاستدامة.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، يذكر أن أعمال فيليبس لايتنج في قطر كانت قد بدأت في العام 2015 وضمت مشاريع مع شركاء استراتيجيين في عدد من المجالات، كما قدمت الشركة حلولها المستدامة لعدد من المشاريع، مثل منتجع سلوى السياحي الذي يمتد على مساحة 244,000 متر مربع، دوحة فيستيفال سيتي، وملعب خليفة الدولي، الملعب الأول المصمم لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وغيرها من المشاريع الهامة مثل المبنى الرئيسي لوزارة الداخلية في وادي السيل.

تجدر الإشارة إلى أن فيليبس لايتنج ما تزال ملتزمة بتحصيل عائداتها من المنتجات والنظم والخدمات المستدامة، وخلال العام 2016 وصلت الشركة لمحطة هامة في ذلك مسجلة 78% من إجمالي مبيعاتها من منتجات مستدامة بالمقارنة مع 72% في العام الذي سبقه، وهو ما يمثّل ارتفاعاً من 5.3 مليار يورو في 2015 إلى 5.5 مليار يورو في 2016، مما يعكس تقدم الشركة في برنامجها للاستدامة “حياة أكثر إشراقاً لعالم أفضل” والذي كانت قد أطلقته خلال مشاركتها بأسبوع نيويورك للمناخ 2016.

هذا وقد وضعت شركة فيليبس لايتنج هدفاً رئيسياً يتمثل في الوصول إلى 80% من عائدات المنتجات المستدامة من إجمالي مبيعاتها من المنتجات والنظم والخدمات بحلول العام 2020، وتمثّل الاستدامة جوهر أعمال الشركة وعنصراً أساسياً في خططها المستقبلية، حيث وضعت الشركة أهدافاً طموحة للاستدامة في العائدات والعمليات من خلال برنامجها “حياة أكثر إشراقاً لعالم أفضل”، وتمكّنت في 2016 من خفض بصمتها الكربونية بنسبة 39% عالمياً، وقد اصبحت عمليات الشركة في الإمارات العربية المتحدة بنهاية العام 2016 محايدة للكربون. وكانت فيليبس قد طرحت في 2016 ما مجموعه 628 مليون مصباح بتقنية LED وذلك ضمن التزامها بتوريد 2 مليار مصباح LED بحلول العام 2020.

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