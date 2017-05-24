افتتاح مقر جديد لإيدلمان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أبوظبي

أعلنت شركة إيدلمان الإمارات العربية المتحدة اليوم، عن انتقالها إلى مكاتبها الجديدة في المبنى الرئيسي لهيئة المنطقة الإعلامية بأبوظبي twofour54. وتحتضن المكاتب الجديدة المقر الرئيسي للشركة العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويوفر المقر المصمم بعناية فائقة مساحةً متعددة الاستخدامات تساهم في زيادة فرص الشركة في تحقيق طموحاتها التنموية في عاصمة دولة الإمارات، مع القدرة على مضاعفة قدرات فريق العمل الذي يتخذ من إمارة أبوظبي مقراً له. وجرى استلهام تصميم المقر الجديد من فكرة "القرى الثقافية" والأحياء ذات الأجواء المميزة التي تشكل معاً مدناً كبيرة، مثل سوهو، وول ستريت، والجانب الغربي الشمالي لمدينة نيويورك. ويتميز كل حي بشخصيته الفريدة من نوعها، ومزيج متنوع من السكان، وغرض صُمم له، لكنها تبقى جميعاً مرتبطة بقاسم مشترك.

وقال تود دونهاوزر، الرئيس التنفيذي لشركة إيدلمان الإمارات: "نعمل بمجال يعتمد أساساً على سرد القصص، لذا يشكل هذا المقر انعكاساً حقيقياً للاستشارات والخدمات المتكاملة التي نقدمها اليوم. وتضم شركتنا فرق عمل تغطي مجالات العلاقات العامة، والإعلام الرقمي، وإدارة السمعة الإعلامية، وصناعة المحتوى - لكل منهم سماته ومهامه الخاصة، وتندمج جميعها لتشكل كيان الشركة، مثلها مثل "الأحياء" التي قمنا بإنشائها في المقر الجديد."

وقالت سعادة مريم المهيري، الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية وtwofour54: "لطالما كانت إيدلمان، شريكاً استراتيجياً ذا قيمة لمجتمع twofour54، حيث ساهمت في بناء سمعة إمارة أبوظبي على مستوى المنطقة، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد في مجالات الإعلام والترفيه. ومن خلال عملها بمجال الاستشارات الاستراتيجية والاتصال، ساهمت شركة إيدلمان في نمو العديد من الشركات في المنطقة على مستوى كافة قطاعات الأعمال، مضيفة الكثير إلى مجال صناعة الإعلام في المنطقة. وتفخر هيئة المنطقة الإعلامية وtwofour54 بتوفير منصة مناسبة لشركة إيدلمان لمباشرة أعمالها، منذ انطلاقتها في أبوظبي. ويسرني رؤية الشركة تجدد التزامها تجاه تنمية العاصمة، وأتمنى لها النجاح المستمر من مقرها الجديد في twofour54."

وأضاف: "بالنسبة لإيدلمان، يمثل افتتاح هذا المقر استثماراً كبيراً في إمارة أبوظبي، كما يعد دليلاً على معدلات النمو القوية التي تحققها المنطقة. وفي ظل مواصلة مساعينا لتطوير مجال العلاقات العامة والاتصالات التسويقية في المنطقة، والخروج بحملات إبداعية ذات تأثير واسع النطاق، سيساهم المقر الجديد في تحقيق أهدافنا، إذ جرى تصميمه لتشجيع التفكير الإبداعي والعمل التعاوني، كما أنه يمكننا من الظهور بشكل مختلف، وحل المشاكل التي تواجه عملاءنا بطرق أكثر ابتكاراً وشمولية".

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فقد جاء المقر الجديد بأبوظبي مماثلاً لبقية مقرات العمل الخاصة بشركة إيدلمان حول العالم، يتميز بالأناقة والعصرية، حيث يتميز المقر الذي صممته المهندسة الحائزة على عدة جوائز، بالافي دين بالاتساع والأسلوب المعماري العصري والحضاري. وقالت بالافي دين: "إن تصميم المقر الجديد مستوحى من فكرة المجتمع المترابط، مع إبراز المنظور العربي الحديث الذي تمثله عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة وتقدمه للعالم. وقد قمنا بإنشاء مساحة في ركن داخل المقر أطلقنا عليها اسم "ساحة الاحتفال" مزودة بمقاعد تشبه تلك الموجودة بدور المسرح، وهي مساحة مخصصة لتناول الطعام، والدردشة، والترفيه. وعلى الجانب الآخر، توجد مساحة العمل الرئيسية بما تشمله من مكاتب وغرف للمقابلات. وهناك سمة معمارية قوية واحدة تجمع كل شيء معاً - وهي المظلة الخشبية التي تمتد على طول المقر الجديد. حيث تمثل إشارة خفية إلى حديقة "هاي لاين" المعلقة بمدينة نيويورك، وأيضاً جسر الشيخ زايد الذي يعبره الزوار يومياً في طريقهم إلى مقر العمل".

وكانت كل من شركة إيدلمان، وبالافي دين إنتيريورز اتفقتا على أن يكون المقر الجديد داعماً للمواهب من الفنانين المحليين وأعمالهم قدر الإمكان، لذا تم الاستعانة بمصممين محليين يباشرون أعمالهم من داخل دولة الإمارات، حيث تم تجهيز المقر بقطع مميزة من الأثاث من إبداع المصمم الإماراتي خالد الشعفار، وتم الاستعانة بورشة أعمال هندية لتنفيذ أغلب الأشغال الخشبية للأثاث، وتم الاستعانة أيضاً بمكتب تصميمات سويدي لتصميم ملامح السجاد في أرض المقر، كما تم تصميم الجدارية العملاقة التي توضح معالم إمارة أبوظبي، ورسمها يدوياً من قبل مصمم جرافيك من دولة الفلبين. جدير بالذكر أنه تم وضع الاستدامة في الاعتبار عند اختيار التصميم النهائي للمقر الجديد. حيث تم تدوير وإعادة استخدام أكثر من نصف المواد التي استخدمت في صنع قطع الأثاث. كما أن جميع الدهانات مصنعة من المركبات العضوية المتطايرة، وأيضاً تم استخدام القشور المعاد تدويرها في تصميم المظلة الخشبية التي تمتد على طول المقر. ويتم استخدام وحدات الإضاءة منخفضة الاستهلاك في جميع أنحاء المقر، كما تم تزويد المقر بمنظم حرارة ذكي يقوم بضبط درجات الحرارة لترشيد استهلاك وحدة تكييف الهواء.

وكانت أعمال شركة إيدلمان قد انطلقت في المنطقة عام 2009 مع افتتاح أول مقر عمل لها في أبوظبي. ومنذ ذلك الحين، قامت الشركة بتقديم خدمات لا تضاهى للعملاء بالعاصمة، من خلال استقطاب أفضل الكوادر في مجال العلاقات العامة والاتصالات التسويقية لمختلف عملائها من الشركات الخاصة، والمؤسسات الحكومية، ومؤسسات الرعاية الصحية، وشركات القطاعات المالية الرائدة في الإمارة.