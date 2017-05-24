مجلس سيدات أعمال دبي يطلق أول برنامج حكومي معتمد لريادة الأعمال

أعلن مجلس سيدات أعمال دبي عن تعاونه مع ’أكاديمية مايند كلاود‘ لتقديم أول برنامج ريادة أعمال من نوعه على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة يتم اعتماده من قبل ’هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي‘.

ويهدف برنامج ’مايند كلاود لريادة الأعمال‘، الذي سيتم إطلاقه خلال شهر سبتمبر 2017، إلى دعم مساعي دولة الإمارات الرامية لبناء الاقتصاد المعرفي، والذي يشكل بدوره إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية البلاد الهادفة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي والتنمية الصناعية وتوفير فرص العمل.

وبالاعتماد على الابتكار والتعليم كعنصرين أساسيين في تطوير رأس المال البشري، يتوجه هذا البرنامج الفريد من نوعه إلى جمهور واسع من الطلاب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وموظفي الشركات، ويزودهم بمنهاج شامل يتضمن دورات تعليمية نظرية وعملية متخصصة تم تصميمها من قبل رواد أعمال حقيقيين.

وبهذه المناسبة، قالت سعادة د. رجاء القرق، رئيس مجلس سيدات أعمال دبي: "يندرج الالتزام بدعم المرأة في دبي ومساعدتها على المشاركة الكاملة في جميع مجالات الحياة الاقتصادية في صميم الجهود الدؤوبة والمتواصلة التي يبذلها المجلس".

وأضافت القرق: "يمثل التشجيع على ريادة الأعمال جزءاً محورياً في المساعي الرامية إلى إلهام المرأة لتعزيز كفاءتها ودعمها في إطلاق إمكاناتها. ويمثل برنامج ’مايند كلاود لريادة الأعمال‘ مشروعاً مبتكراً ومتخصصاً في قطاع الأعمال ينسجم مع رسالتنا الأساسية المتمثلة في تعزيز التعاون بين الرجال والنساء، ومساعدة المرأة في دولة الإمارات على تحقيق طموحاتها الجريئة في تقديم مساهمات قيمة للمجتمع".

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، يستند البرنامج، الذي سيتم إطلاق نسخته التجريبية خلال شهر يوليو المقبل، إلى نهج تعليمي شامل وداعم يركز على مفهوم القيادة ’الواعية‘. ويتيح البرنامج لمتلقيه الفرصة لتعلم مهارات المرونة الذهنية والمهارات القيادية اللازمة للتغلب على ضعف الثقة بالنفس، فضلاً عن غرس أنماط التفكير القائمة على الابتكار لدى الموظفين، وتزويدهم بالمعرفة النظرية والعملية من خلال إتاحة الوصول إلى شبكة واسعة من الموجهين والأقران ذوي المهارات الرفيعة.

بدورها، قالت جيني غنيمة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ’باي سلايس‘ و’أكاديمية مايند كلاود‘: "نهدف من خلال البرنامج لأن نتيح للجميع فرصة استكشاف مهارات ريادة الأعمال الخاصة بهم، حتى لا يشعر رواد الأعمال بأن نطاق عملهم ينحصر في مجال واحد فقط. ويشكل ’تحويل المشكلة إلى فرصة‘ أسلوب تفكير بحد ذاته. فعندما تتسلل مشاعر الخوف والتدمير الذاتي إلى أنفسنا تصبح المشكلة جزءاً لا يتجزأ من عمليات التفكير الخاصة بنا. وتشترك ’أكاديمية مايند كلاود‘ مع مجلس سيدات أعمال دبي بذات الالتزام المتمثل بتوفير فرص التعلم الاستراتيجي، ولا شك أن شراكتهما المتميزة ستسهم في إنشاء شبكة داعمة للعقول النيرة التي تؤمن بقدرتها على تحقيق النجاح والتقدم".

ومن المقرر لدورات برنامج ’مايند كلاود لريادة الأعمال‘ أن تشتمل على مهارات اكتساب العملاء والحفاظ عليهم؛ والجوانب القانونية والحوكمة؛ وأنماط القيادة الواعية؛ ونماذج الأعمال؛ والتفكير التصميمي؛ والتمويل؛ والتسويق والعلاقات العامة؛ ونماذج الأعمال المرنة؛ واستراتيجيات البيع؛ واستراتيجيات التوسع والنمو. وسيتم اعتماد جميع الدورات التعليمية للبرنامج كجزء من شهادة الدبلوم المعتمدة من قبل ’هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي‘.



