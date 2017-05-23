إطلاق "إكسباندريتيل" من سافانت داتا سيستم

تم مؤخراً إطلاق إكسباندريتيل XpandRetail من سافانت داتا سيستم ذات المسؤولية المحدودة Sávant Data System (SDS) LLC، بمظهرها والإحساس الجديد الذي تضفيه، وهي مزود الاستعلامات والحلول الرائد للأعمال في الشرق الأوسط وشبه القارة الآسيوية.

من خلال إكسباندريتيل أناليتيكس Xpandretail Analytics ستجاري الأعمال توجهات السوق في كل الهيكليات الرأسية للمؤسسات - محليًا وعالميًا. من خلال الحصول على قياساتٍ شهرية لعدد الزائرين المحتملين في متاجر التجزئة، والمولات والمواقع ذات الأعداد العالية من الزائرين. تساعد رؤى البيانات هذه في فهم تدفق المستهلكين الحالي وأي المواقع تشهد مستوىً أعلى من حركة الزائرين.

بمجرد تطبيق إكسباندريتيل أناليتيكس Xpandretail Analytics، يجمع البيانات على مدار إطارٍ زمنيٍ بحيث يُمكّن الأعمال من اتخاذ قرارات استراتيجية بشكلٍ يومي لتحسين نسبة التحويل، ومتابعة حملات التسويق، والتحكم في التكاليف التشغيلية ووضع نقاط تواصل رئيسية تتعلق بالأداء لكل قسم داخل المؤسسة. كما ستقدم منصة إكسباندريتيل Xpandretail من سافانت Sávant مستوىً جديدًا من الفهرسة في المنطقة، وهو ما لم يتم من قبل في مجال التجزئة - تسريع التجزئة بالتقارير القائمة على البيانات التفصيلية.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، تعيد إكسباندريتيل Xpandretail تعريف المساحة المتاحة التقليدية المخصصة لعرض المنتجات من خلال شاشة الفيديو كاملة الحركة، بتقنية LED كاملة الألوان الأولى من نوعها على الإطلاق التي تعرض بيع التجزئة في كل القطاعات باستخدام عرض مستمر عالي الدقة للمساحة المتاحة للمنتجات على الرفوف. يحفّز إكسباند فيشيا Xpand Fascia إشراك العملاء من خلال معلومات منتقاة خصيصًا عن المنتجات ورسائل بخصوصها والرسائل المتنوعة والعروض الترويجية وعروض البيع الإضافي.

في سوق اليوم، تمثل سمعتنا وموظفونا أعلى أصولنا قيمةً ومن وجهة نظري - كان وضع الثقة والنزاهة والشفافية فيما نفعله من أجل عملائنا هو أولويتنا من اليوم الأول. يدعمني فريقٌ ممتاز أسهم فيما كانت سافانت Sàvant قادرة على الوصول إليه اليوم، من خلال التفرع لخلق علامته التجارية الخاصة - إكسباندريتيل Xpandretail.

تساهم الخطوات التي نتخذها كشركة في تقديم خدمة أفضل لمجتمعنا، والاعتراف بهذا يؤكد على وجود غرضٍ أسمى فيما نفعله. وبينما ننتقل إلى هذه العلامة التجارية الجديدة، تظل قيمنا غاية في الأهمية وستبقى الأساس الراسخ لثقافتنا حيث يُظهر موظفونا نزاهتهم واحترامهم وتحليهم بروح الفريق، وامتلاكهم للطاقة والحماسة - حيث إن جوهر تركيزنا وقيمنا هو مساعدة الأعمال على ممارسة أعمالها.

ومنذ عام 2000، قدّمت سافانت داتا سيستم SDS حلولاً ذكية للأعمال قابلة للتطبيق للشركات التي تدفع النمو الاستراتيجي. وقد استفاد الكثير من المؤسسات الرأسية بما فيها سلاسل متاجر التجزئة، ومتاجر السوبر ماركت، والمولات، والمطارات والأسواق الحرة، ووسائل النقل العام، والمؤسسات المدنية مثل المكتبات والمتاحف، والبنوك ومدن الملاهي بحلول سافانت داتا سيستم SDS الحصرية والمصممة حسب الطلب.



وبوجود مقر الشركة الرئيسي في دبي، المحور التجاري في الشرق الأوسط، فإن تغطيتها السوقية تمتد إلى 40 بلدًا تتضمن الشرق الأوسط وبلدان آسيا والمحيط الهادئ، والولايات المتحدة الأمريكية والهند. تبقى الشركة دومًا في طليعة التقدم التكنولوجي بواسطة فريق قوي من الموظفين والشركاء عبر القنوات المختلفة على درجة عالية من الكفاءة، ومهرة ومعتمدين، وهذا من خلال التطور مع توجهات السوق واعتناق التكنولوجيات الجديدة ووضع معايير عالية لإفادة عملائنا في النهاية. تضمن خبرتنا الواسعة في الأسواق شديدة التنوع أن تستفيد كل الحلول من اعتناق منهجية أفضل الممارسات، لتقديم ميزة فريدة في سيناريوهات الأعمال الحالية التي تقودها التكنولوجيا.