تجديد عمليات مطار دبي الدولي ومركز الأزمات

أنجزت شركة عبد الواحد الرستماني لصناعات البناء، ودبي لمشاريع الطيران الهندسية، بنجاح مساحة 29،450 قدم مربع، من مشروع التجهيزات الداخلية لمطار دبي الدولي.

وركّز المشروع على تجديد عمليات مطار دبي ومركز الأزمات للمستويات 1- 3، واكتمل خلال خمسة أشهر. وقدم نوعية عالية من أعمال الإكساء الداخلية والتمديدات الكهربائية والميكانيكية والصحية، والتي تنطوي على أحدث التقنيات لخدمة متطلبات مثل هذه العملية، جنباً إلى جنب مع التصميم الفعّال الراقي والتشطيبات الداخلية.

وقال رزق الله عبد، الرئيس التنفيذي لشركة الرستماني لصناعات البناء: "يسرنا العمل على هذا المشروع مع دبي لمشاريع الطيران الهندسية، ونشكرهم على احترافيتهم وجلدهم طيلة العملية برمتها".

وأضاف: "إن توفير أفضل تجربة للعملاء والحفاظ على رضا عملائنا يتماشى مع رؤية مجموعة عبد الواحد الرستماني ومع رؤية الإمارات للسعادة. وما يجعل هذا المشروع مميزاً أنه قُدم لدولة الإمارات العربية المتحدة، وللناس الذين يطلقون عليها وطنهم".

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فقد أُشرف على المشروع من قبل الشركة الإستشارية دار الهندسة شير وشركاه، والتي ساعدت في تقديم حلول مبتكرة لأهم الاحتياجات الهندسية والتصميمية في المشروع التي ضمنت تسليم المشروع في الوقت المحدد بكل سلاسة، إضافة إلى شركة غليدس غلف للاستشارات الهندسية، والتي ساعدت في توفير خدمات إدارة التكاليف.

وأنجزت شركة عبد الواحد الرستماني لصناعات البناء بنجاح تجهيز عدة مشاريع في جميع أنحاء دبي. ففي حين خلقت الشراكة مع دبي لمشاريع الطيران الهندسية معلماً بارزاً في محفظة الصناعات الإنشائية، نجحت أيضاً في إكمال عمليات التجهيز للمطعم الإماراتي أصيلة، في فندق راديسون بلو في ديرة والمطعم البيروفي في مركز دبي المالي العالمي، توتورا، والذي صممه فادي سار الدين ومكتب مراس في إعمار سكوير.



