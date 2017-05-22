ما وراء أكبر لوحة فيديو في الشرق الأوسط من إنفينيتي

قامت العربية للسيارات، الشركة الرائدة في مجموعة عبد الواحد رستماني والوكيل الحصري لسيارات إنفينيتي في دبي والشارقة والإمارات الشمالية بالكشف عن أكبر لوحة فيديو للإعلانات في المنطقة لتعرض عليها سيارة الأداء العالي الجديدة كلياً كيو50 إس ريد سبورت 400.



وقال صلاح يموت، مدير المبيعات والتسويق في الشركة العربية للسيارات: "تعد هذه اللوحة ذات الأبعاد الثلاثة مع مشاركة نخبة من صُنّاع الإعلان المؤثرين أكبر لوحة فيديو للإعلانات في المنطقة. وبالبقاء أوفياء لمعتقداتنا، تعد هذه اللوحة وسيلة مبتكرة وجذابة لعرض الصورة الكاملة والقدرات التي تتمتع بها السيارة".



وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فقد تم استخدام مزيج من تكنولوجيا ثلاثية الأبعاد مع نظام تخطيط الاسقاط الموضعي الأول في العالم، حيث يعرض الفيديو قصص الإلهام والابتكار التي تم مشاركتها من قبل أشخاص قاموا بتجربة امكانياتهم لأقصى حد. تم تسليط الضوء من خلال أجزاء من قصصهم الطموحة على ميزات السيارة مثل الرابط بين قدرتها والقوة التي يمتلكها حامل الأثقال.

كُشف عن الشاشة الكبيرة في طريق الشيخ زايد في دبي. فهي مشهد لا يمكن تفويته حقاً، حيث يمكن مشاهدتها هنالك على واجهة مبنى معرض إنفينيتي



