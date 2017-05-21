"بريد الإمارات " تمنح " إمداد" عقدا بقيمة 6 ملايين درهم

أبرمت إمداد، الشركة الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي في إدارة المرافق المتكاملة، والتي يقع مقرها في دبي، عقدا بقيمة 6 ملايين درهم مع مجموعة بريد الإمارات.

وينص العقد، ومدته عام مع خيار التمديد لعامين اضافيين على قيام إمداد بتوفير الخدمات المتخصصة في إدارة المرافق لفروع بريد الإمارات في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وتشمل صيانة المباني والمرافق مع الأعمال الهندسية والعمليات الكهربائية والميكانيكية والصحية وأنظمة التدفئة والتبريد والتهوية.

وصرح جمال عبدالله لوتاه الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات إمداد إن هذه الشراكة لدليل واضح على تمتعنا بالقدرة والكفاءة والجودة في تقديم الخدمات المتكاملة في إدارة المرافق والتي صممت بحيث تعزز من كفاءة خدمات المباني في جميع فروع بريد الإمارات التي يشملها العقد في الدولة.

وأضاف قائلا أن إجراءات الصيانة الوقائية، بما فيها الصيانة الدورية، تعمل على تحسين كفاءة وعمر وموثوقية وتكاليف تشغيل خدمات الأعمال الهندسية والكهربائية والميكانيكية والصحية مما يوفر على الشركات مبالغ طائلة، كما أن ذلك يشجع على التصرف بمسؤولية تجاه إدارة الطاقة وتقليل البصمة الكربونية وتسرب المياه مما يؤدي في نهاية المطاف إلى خفض فواتير المياه والكهرباء.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، تطبق إمداد منهجا استراتيجيا تجاه الاستدامة، وبالتالي فإن الأعمال الموكلة اليها ستمضي نحو مساعدة مجموعة بريد الإمارات على أن تتوافق نشاطاتها مع خطة دبي 2021 وهي الخطة الهادفة إلى أن تكون دبي مدينة ذكية ومستدامة.

وذكر لوتاه أن إمداد تفتخر بابتكاراتها المتواصلة وحلولها الخاصة بتوفير الطاقة ومن هذا المنطلق تعتزم الشركة ربط مركز عمليات الشبكة (امتداد) التابع لها في جبل علي لتطبيق إجراءات توفير الطاقة في مبنى بريد الإمارات في ام الرمول.

وينص العقد أيضا، والذي يسري مفعوله في 15 يونيو، على تخصيص أكثر من 70 عاملا من إمداد لتنفيذ أعمال العقد.

وتدير مجموعة بريد الإمارات قسم عملياتها البريدية والشركات التابعة لها والتي تتألف من مركز وول ستريت للصرافة ومركز المستندات الالكترونية، حيث تقدم مجموعة واسعة من الخدمات البريدية واللوجستية والمالية المتخصصة.

وتحرص الشركة حرصا كبيرا على الجودة والتميز والإبداع والابتكار إذ تضع نصب عينيها دائما رفع مستوى رضا العملاء، ومن هذا المنطلق تولي بريد الإمارات اهتماما بالغا بأعمال الصيانة الوقائية والدورية لمنشأتها المختلفة.

من جانبه قال سامي محمد الخاجة المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة لمجموعة بريد الإمارات: “إن هذا الاتفاق مع شركة معروفة وموثوقة في مجال إدارة المرافق هو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا ولا شك، خاصة وأنه لا يتعلق فقط بالإدارة المتكاملة للمرافق وإنما يتعداه أيضا إلى إدارة الطاقة حيث قدمت لنا إمداد أجود الحلول وأفضلها قيمة".

وأكد قائلا انه قد قمنا باختيار إمداد لأننا نريد أن يكون عملاؤنا سعداء حينما يقومون بزيارة منشآتنا في بريد الإمارات حيث تم تعزيز خدماتنا وتطبيق أحدث الحلول التقنية لتكون منشآت ومباني الشركة في أعلى مستوى ممكن. كما نريد أن نضمن أن تعمل فروعنا بأفضل مستوى ممكن من كفاءة استهلاك الطاقة وكلنا ثقة بأن إمداد تمتلك الكفاءة اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

جدير بالذكر أن إمداد حققت العديد من الإنجازات اللافتة في الفترة الماضية، فبعد إعلانها في وقت سابق من هذا العام عن برنامج استثماري بقيمة 60 مليون درهم لتحقيق النمو، وقعت الشركة اتفاقية لمدة ثلاث سنوات مع شركة امارات المتخصصة في توزيع المنتجات البترولية في الدولة، لتقديم خدمات مستدامة ومتكاملة لجمع النفايات. وفي أبريل الماضي وقعت الشركة عقدا بقيمة 4 ملايين درهم لتقديم خدمات إدارة المرافق المتكاملة لمبنى مركز الأعمال التابع لمدينة دبي الملاحية.

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