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سيرش انفورم تكشف عن أحدث برامجها للحماية من تسرب البيانات في "جيسك"

أريبيان بزنس
الأحد، 21 مايو 2017
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سيرش انفورم تكشف عن أحدث برامجها للحماية من تسرب البيانات في "جيسك"
سيرجي أوجيكوف الرئيس التنفيذي لشركة سيرش انفورم

أعلنت شركة سيرش انفورم، وهي واحدة من الشركات الرائدة  في مجال أمن المعلومات في المنطقة، عن الإصدار الجديد من برنامجها (DLP)  للحماية من فقدان وتسرب المعلومات في معرض الخليج لأمن المعلومات  – معرض ومؤتمر جيسك، والذي تم عقده في مركز دبي التجاري العالمي.
 ومع تزايد عدد الجرائم  والهجمات الإلكترونية على الكيانات الحكومية و الإقليمية والمنظمات الخاصة والشركات الكبيرة ، تم تسليط الضوء على أهمية بناء إطار أمني إلكتروني قوي.
ويقدر محللون IDC  أن الجريمة الإلكترونية في عام 2016 كلفت الاقتصاد العالمي 650 مليار دولار، وبحلول عام 2020 سيصل هذا العدد إلى أكثر من 1 تريليون دولار. وبالمثل، أشار الخبراء إلى أن الهجمات الإلكترونية سوف تكتسب طبيعة مادية، حيث أن 5٪ من جرائم المعلومات سوف تؤدي إلى تدمير البيانات أو إلحاق الضرر بالموارد المادية أو البنية التحتية.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فقد قال سيرجي أوجيكوف الرئيس التنفيذي لشركة سيرش انفورم : "شهدت منطقة الشرق الأوسط قدراً كبيراً من الهجمات الإلكترونية خلال العام الماضي، تلتها العديد من التهديدات السرية. وبعد ذلك تم تسليط الضوء على الحاجة والأهمية لبناء إطار أمني إلكتروني."

وأضاف أوجيكوف "إننا نلتزم بمساعدة المؤسست على بناء برامجها الأمنية من خلال شركائنا المحليين وسوف نبرهن على الطرق التى تحمي بها التكنولوجيا الخاصة بنا والتي تحمي المعلومات التجارية من السرقة والتسرب والتجسس الصناعى والتداول من الداخل وغير ذلك من المواقف الصعبة."

وقد تم إدراج برنامج سيرش انفورم (SearchInform DLP) في غارتنر ماجيك كوادرانت، وهو يقوم بالوقاية من فقدان البيانات المؤسسية. إن نظام حماية البيانات من الفقدان والتسرب من سيرش انفورم هو وسيلة حماية ذكية توفر بيئة عمل أمنة للمعلومات، وحماية للشركات ضد تسرب البيانات والخسائر، والاحتيال في المؤسسات، والتجسس على الأعمال التجارية والتخريب، وغيرها من الأنشطة الضارة. يقوم البرنامج برصد حركة المعلومات الحساسة، وسلوك الموظفين، واستخدام الأجهزة والبرمجيات. وذلك بهدف التخفيف من مخاطر فقدان البيانات والتهديدات الداخلية من أي إجراءات متعمدة أو نتيجة الإهمال.

ومن خلال مشاركتها في معرض جيسك 2017، يلتقي كبار التنفيذيين وخبراء الأمن في سيرش انفورم مع بعض الشركات التي لديها اهتمام و تركيز شديد على أمن المعلومات لاستكشاف فرص التعاون و الشراكة.ش

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