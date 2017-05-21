انتيريرز تقدم أفضل العلامات التجارية الايطالية في معرض انديكس

تعرض انتيريرز، التي اشتهرت بتقديم أفضل العلامات التجارية في مجال الأثاث، اثنتين من العلامات التجارية الرائدة وهما Giorgio وCappellini collections في معرض اندكس لهذا العام .

لقد شاركت انتيريرز في معرض اندكس لأكثر من عقد من الزمان من أجل اقامة شبكة علاقات مع المصممين وكذلك مع العملاء الذين يفضلون المجموعات التي تعكس الحرفية في التصنيع واللمسات النهائية المتناهية الجمال. ستكون مجموعات الأثاث منسجمة مع الاتجاهات السائدة في مجال الابتكار المتواصل والخيارات الشخصية المتغيرة على الدوام، والتي جعلت تصميم الديكورات الداخلية أحد أكثر الصناعات تنافساً وأسرعها نمواً في المنطقة حسب ما جاء في التقارير البحثية.

تعكس المجموعتين من Giorgio – وهماColiseum and Lifetime نشوء وتطور الرقي والذوق الايطالي، اذ تتميزان بلمسات نهائية بارعة مع البحث عن التفاصيل الدقيقة الخاصة واستخدام أفضل أنواع الخشب بخليط ومزيج راقي وجميل لانتاج أجمل أنواع الأثاث . تجمع مجموعة Coliseum ما بين قوة اللمعان الفائق لخشب الورد البرازيلي مع الفولاذ المعتق الذي يبقى جديداً مع الزمن، وتقليد إعداد الأشكال الزجاجية بعملية النفخ. إما في مجموعة Lifetime تنتشر على الأرائك والكراسي أغطية من المخمل الفاخر وجلد "Nabuk"، ورخام امبرادور البرتغالي الداكن اللون مع زجاج "مورانو" ذو الزوايا المشطوفة.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فقد نشأت فكرة التصميم لدىCornelio Cappellini للمزج ما بين الحرفية التقليدية الرائعة باستخدام مواد متميزة وتقنيات متطورة لخلق جمال فريد. فمجموعة كابليني تظهر سحر استخدام الكريستال والمعادن الثمينة والأقمشة والجلود الجميلة، والتي على الرغم من أنها كلها مصنوعة باليد إلا أن هذه المصنوعات المبتكرة تحمل بصمات التميز الايطالي سواء في مجال الجودة أو اختيار المواد الحصرية أو الابتكار.

قال السيد / رائد دبس، مدير عام انتيريرز "تمنحنا مشاركتنا في إندكس فرصة للتفاعل المباشر مع أشهر مصممي الديكورات الداخلية والاستشاريين في هذه الصناعة . لقد اكتسبت العلامات التجارية العالمية شهرة واضحة في المنطقة حيث يبحث جمهور المستهلكين عن الطرازات المتنوعة التي تمزج ما بين الحرفية اليدوية والأصالة. يتفهم كل من Giorgio و Cornelio Cappelini الفارق الدقيق في جماليات التصميمات الجديدة، كما أن هذه العلامات التجارية الشهيرة تضمن التميز المثالي في البراعة الفنية مع الرقي المطلوب في مجموعاتها التي تناسب الأذواق الجمالية المختلفة لدى مرتادي معرض انديكس . سنتواصل في منصة انتيريرز مع الجيل الجديد من العملاء الذين يسعون للحصول على الأثاث المعاصر والحديث " .

تفخر انتيريرز بعرض سلسلة مذهلة من العلامات التجارية للأثاث المستورد من أكثر من 100 من المصانع المشهورة عبر الولايات المتحدة الأمريكية، واسبانيا وكندا، مع مجموعات حصرية من أفضل العلامات التجارية في العالم بما يتيح لعملاء انتيريرز خيارات واسعة من قطع الأثاث لمنازلهم.



