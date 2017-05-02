البحري والمزروعي التجارية تعيد تجديد معرضها في دبي بتكلفة مليون درهم﻿

أعلنت ’البحري والمزروعي التجارية‘ (BMTC)، الشركة الإقليمية الرائدة في مجال توفير الحلول الكهربائية وحلول الإضاءة والمياه، وإحدى الشركات التابعة لمجموعة ’البحري والمزروعي‘ التي تتخذ من الإمارات مقراً لها عن إعادة افتتاح معرضها الرائد في دبي بعد تجديده بتكلفة مليون درهم إماراتي. وحضر حفل الافتتاح فريق إدارة الشركة وموظفوها، فضلاً عن شركاء التوريد الرئيسيين من شتى أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبهذه المناسبة، قال عصام المزروعي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ’البحري والمزروعي‘: "يعتبر معرضنا المتميز في دبي مركزاً رئيسياً لعملياتنا التشغيلية، حيث نقدم الخدمات لعملائنا من شتى أنحاء الدولة، ونوفر أوسع مجموعة من الحلول الكهربائية، وحلول الإضاءة والمياه تحت سقفٍ واحد. ونطمح للارتقاء بمستوى معارضنا كافة لتعكس التوجهات المعاصرة في مجال التصميم والتكنولوجيا، وبما ينسجم مع التزامنا بالتركيز على العملاء. وسيقدّم معرضنا خدماته للعملاء بصورة أفضل بما يلبي كافة احتياجاتهم تحت سقف واحد".

ويقع المعرض في منطقة الخبيصي، وتبلغ مساحته 500 متر مربع، ويعد من المعالم التجارية الرائعة التي ما زال يعبق فيها تراث العلامة الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 50 عاماً. ولطالما كان المعرض الوجهة المفضلة للشركاء من قطاعات مختلفة للحصول على مختلف الحلول الكهربائية، وحلول الإضاءة والمياه.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس فقد شملت عمليات التجديد النواحي الجمالية والوظيفية للمعرض، وتحوّل إلى وجهة متكاملة تضم مجموعة كاملة من حلول الشركة، فضلاً عن إفراد حيّز خاص بأنظمة الجهد شديد الانخفاض. كما يحتوي المعرض على ترقيات تكنولوجية ذكية أيضاً لتعزيز كفاءته التشغيلية، وضمان تزويد العملاء بتجربة سلسة. وعلاوة على ذلك، تحقق معايير التصميم الجديدة إمكانية إجراء ترقيات مستقبلية في المعرض، ودون أي عناء.

ومن جانبه، قال يوسف صعيدي، مدير العمليات لدى مجموعة ’البحري والمزروعي‘: "لطالما عملت شركة ’البحري والمزروعي التجارية‘، ومنذ أكثر من 50 عاماً، على تقديم خدماتها للشركاء في القطاع عبر سلسلة توريد إدارة المرافق والإنشاءات، وساعدت في تحقيق أقصى قدر ممكن من القيمة. ويلعب المعرض الجديد دوراً مهماً في تعزيز مكانتنا لتزويد عملائنا بخدمات عالية الكفاءة، وتحسين إنتاجية وكفاءة عملياتنا. وتأتي هذه الخطوة استجابة للطلب المتزايد على منتجاتنا عالية النوعية، والتي تلبي احتياجات مشاريع تطوير البنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وإضافة إلى تجديد معرضها الرئيسي، تعمل شركة ’البحري والمزروعي التجارية‘ على التوسع في أبوظبي مع العمل على تجهيز صالة عرض جديدة كلياً بمساحة 300 متر مربع بمنطقة المصفح، والتي يُنتظر افتتاحها في مايو. وستستعرض صالة المصفح – وهي خامس صالات الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة – كافة حلول الشركة في مجال الإضاءة وإنارة الطرقات، فضلاً عن الحلول الكهربائية والحلول المائية.

وتمتلك الشركة حالياً صالات ومنافذ في مواقع رئيسية في كل من دبي، والمصفح، والشارقة، ورأس الخيمة. وتم تصميم كافة الصالات بشكل مبتكر؛ وتقدم منتجات وحلولاً عالية الجودة.