"إتش تي سي" تحدث نهضة في مفهوم التفاعل مع الهاتف عبر هاتفها الجديد HTC U11﻿

أعلنت "إتش تي سي" اليوم، عن إطلاق هاتفها الذكي HTC U11 والذي يقدم لمستخدميه مفهوماً جديداً للتفاعل مع الهاتف الذكي وذلك عبر تقنية "العصر" أو الضغط. وتتيح الشركة إمكانية الحجز المسبق لجهازها الجديد عبر متجرها الإلكتروني HTC.com، والذي من المنتظر أن يصل بشكل رسمى إلى سوق الشرق الأوسط في بداية شهر يونيو 2017.

وبعد غياب طويل عن ابتكار تقنيات جديدة كلياً في سوق الهواتف الذكية، تنطلق إتش تي سي بهاتفها الجديد واضعة به تقنية هي الأولى من نوعها في عالم الهواتف الذكية والمتمثلة بـ HTC Edge Sense للتحكم بالهاتف ومكوناته عبر لمس الحواف. وإلى جانب التقنية الثورية، سيكون هاتف HTC U 11 الهاتف الأول الذي يوفر ثلاثة مساعدات ذكية، HTC Sense Companion و Google Assistant و amazon Alexa.

تشكل ميزة HTC Edge Sense نقلةً نوعيةً في مجال التفاعل مع الهواتف المحمولة عبر الضغط. إذ تتيح هذه الميزة التفاعل مع الهاتف بطريقة غير مسبوقة عبر الضغط على طرفيه برفق لتمكن المستخدم من التقاط الصور، أو تصفح موقع "فيسبوك"، أو تشغيل التطبيقات المفضلة تلقائياً.

علاوةً على ذلك، يتيح الهاتف الجديد إمكانية تخصيص نمط الضغط وحساسية الضغط، حيث يمكن للمستخدم فتح البريد الإلكتروني أو تشغيل لعبة معينة أو تطبيق بمجرد الضغط لمرة واحدة مع تخصيص حساسية الضغطة. كما تتيح HTC Edge Sense تفعيل نمط "الضغط القصير" أو "الضغط الطويل" لتتيح للمستخدم خيارات أكثر للتفاعل مع الهاتف.

يتميز HTC U11 بسطح ذو مظهر زجاجي سائل، حيث يتميز الغطاء الخلفي للهاتف بطبقات المعادن الكاسرة للأشعة والتي تضفي ألواناً مغايرة وجديدة. وكذلك تم تزويد سطحه الأمامي والخلفي بزجاج ثلاثي الأبعاد.

كما يمتاز HTC U11 بشاشة من قياس 5,5 بوصة ذات طرازQuad HD 3D glass ، وتتيح للمستخدم عرض الصور والنصوص في مختلف ظروف الإضاءة بما في ذلك أشعة الشمس المباشرة. فضلاً عن أن شاشة العرض هذه تتميز عن باقي الشاشات المنحنية بعرضها للصور كاملة دون الاقتصاص منها أو تشويه ألوانها على الأطراف. علاوةً على ذلك، يتميز HTC U11 بمقاومته للماء والغبار.

يوفر HTC U11 الجديد أحدث نسخة من سماعات الرأس HTC Usonic التي تجمع ميزة إلغاء الضجيج النشط مع إمكانية ضبط الصوت بما يناسب المستخدم. حيث تجري السماعات الجديدة مسحاً للأذن من الداخل باستخدام تكنولوجيا متطورة تعمل على مبدأ السونار، ومن ثم تقوم بضبط الصوت بما يتناسب مع طبيعة الأذن.

وتتميز السماعات الجديدة بميزة إلغاء الضجيج التي تحد من الضوضاء المحيطة. وتعمل هذه الميزة على ضبط مستويات الصوت المحيط والتكيف بسرعة مع أي ضوضاء قد تصدر فجأةً.

كما تم تطوير مكبرات الصوت HTC BoomSound Hi-Fi Edition، حيث بات يوفر مكبر الصوت في الجهة الأمامية للهاتف مجالاً سمعياً لمستويات الأصوات العالية والمتوسطة، أمّا مكبر الصوت على الجهة الخلفية فيعمل على تعزيز قوة وعمق النغمات المنخفضة.

يأتي مع الهاتف الجديد 4 مكبرات متعددة الاتجاهات. ومع التقنية الجديدة للتركيز الصوتي، يوفر HTC U 11 أعلى مستويات الجودة في تسجيل الصوت ثلاثي الأبعاد. وتعمل مكبرات الصوت في HTC U11 معاً لتسجيل الصوت من مختلف الاتجاهات؛ وعند تصوير مقطع فيديو باستخدام تقنية التركيز الصوتي، يمكن تقريب الصورة لتكبير النقطة المستهدفة وتضخيم الأصوات الصادرة عنها تحديداً.

تعتبر كاميرا هاتف HTC U11 واحدة من أفضل كاميرات الهواتف الذكية حتى اليوم بحسب موقع التصنيف المستقل DxOMark. وتأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 12MP HTC UltraPixel™ وتحتوى فتحة عدسة بحجم f/1.7 بالإضافة إلى بكسل 1.4μm . وقد قامت الشركة بتعزيز الكاميرا بنظام التثبيت البصري متعدد المحاور ونظام الضبط التلقائي السريع والقادر على العمل في جميع ظروف الإضاءة. وهو ما يضاعف من سرعة أداء الكاميرا، وحدة دقة الصور، وسلاسة مقاطع الفيديو المسجلة.

ويوفر HTC U11 خاصية التصوير بالمدى الديناميكي العالي Auto HDR ، وتسهم هذه التقنية في توفير صور أكثر وضوحاً وتوازناً. ويعمل الهاتف كذلك على تعزيز وضوح وألوان الصورة، وتعزيز دقة تفاصيلها. وعند تسجيل مقطع فيديو، تقوم ميزة الحد من الضوضاء المؤقتة تلقائياً باستخدام المعلومات الواردة من اللقطات السابقة والتالية للتخلص من الضوضاء غير المرغوب بها وتسجيل مقاطع الفيديو الأوضح على الإطلاق.

يمتاز HTC U11 بنفس تقنية التركيز التلقائي المزودة بجهاز استشعار كامل والموجودة في كاميرات DSLR المتطوّرة. علاوة على ذلك، سيساهم نظام التثبيت البصري في المحافظة على ثبات ووضوح الصور ومقاطع الفيديو حتى عند اهتزاز اليد أثناء التصوير.

تجمع الكاميرا الأمامية الجديدة للجهاز بين مستويات الدقة الفائقة التي تصل إلى 16 ميجا بيكسل وخاصية الانتفال إلى نمط UltraPixel الخاصة بالظروف الضوئية المنخفضة، كما توظف هذه الكاميرا نفس ميزتي التصوير بالمدى الديناميكي العالي والحد من الضوضاء المستخدمتين في الكاميرا الأساسية.

سيجد المستخدم داخل هاتف HTC U 11 ثلاثة تطبيقات مكرسة لخدمته وهي: HTC Sense Companion، و Google Assistant، و Amazon Alexa.

أجرت الشركة عدة تطويرات على المساعد الذكي الخاص بها HTC Sense Companion، فعلى سبيل المثال، يتمتع هذا التطبيق القدرة على تنبيه المستخدم فيما إذا كنت متأخراً عن موعد ما، ويقوم بتذكير المستخدم بضرورة إعادة شحن الهاتف قبل وقت كافٍ أو اصطحاب خازن الطاقة، كما سينبه المستخدم في حال كان الهاتف يعمل بسرعته القصوى عبر تقديم اقتراح بالتخلص من الملفات غير المهمة والتطبيقات غير المستخدمة لتوفير مساحة تخزين أكبر. وسيقترح على المستخدم ما إذا كنت بحاجة إلى ارتداء ملابس معينة لظروف الطقس، ويقدم للمستخدم النصائح المطلوبة بخصوص أفضل المطاعم القريبة، وغير ذلك الكثير.

يدعم جهاز HTC U11 أحدث نسخة من نظام التشغيل "آندرويد"، لذلك فهو ينطوي على تطبيق Google Assistant مساعد جوجل الشخصي للبحث والخدمات والحصول على إجابات وإدارة المهام وتخطيط الأعمال اليومية والاستمتاع بالأنشطة الترفيهية والتحكم بتجهيزات منزلية أثناء السفر.

HTC U 11 هو أول هاتف ذكي في السوق يتيح الوصول إلى خدمات "أمازون أليكسا" دون الحاجة إلى لمسه. كما تتوافر حاليا الخدمة الصوتية من "أليكسا" في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا.

HTC U 11 هو أول هاتف ذكي يتم إطلاقه عالمياً ويعمل بمعالج من طراز "كوالكوم سناب دراغون 835" ثماني النواة بما يتيح للجهاز سرعة فائقة في عمليات المعالجة، فضلاً عن توفيره لرسوم جرافيكية بدقة عالية وأداء سلس وعمر افتراضي أطول للبطارية. كما تم دعم الهاتف بذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت ومساحة تخزين 128 جيجابايت.

وعند مقارنته بنظيره السابق HTC 10، فيمكن للمستخدم الحصول على رسومات بيانية أسرع بنسبة 25% من هاتف HTC 10 و 35% (3 ساعات) مشاهدة لمقاطع فيديو، و30% (8 ساعات) من الاستماع إلى الموسيقى، و43% (3.5) ساعة من تصفح الإنترنت من خلال شبكة الاتصال السريع التي تواكب معايير LTE.

ويتوافر HTC U11 بألوان الفضي والأزرق الياقوتي والأسود والأبيض والأحمر الناري، ومن المتوقع أن يتم طرحه في الأسواق في بداية شهر يونيو 2017.