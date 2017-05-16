بقرار من الشيخ محمد بن راشد: دمج نادي الشباب ونادي دبي مع نادي الأهلي

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بدمج ناديا “الشباب” و”دبي” مع “النادي الأهلي” في كيان رياضي واحد يحمل اسم “نادي شباب الأهلي-دبي”، بحسب ما ذكره الحساب الرسمي لـ المكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر.



وتم تعيين سمو الشيخ حمدان بن محمد رئيسا وسمو الشيخ مكتوم بن محمد نائبا أول للرئيس وسمو الشيخ أحمد بن محمد نائبا ثان لرئيس “نادي شباب الأهلي-دبي”.

كما تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على عملية الدمج برئاسة خليفة سليمان لنقل الأصول الممتلكات والشركات التابعة للأندية وكافة الحقوق المادية والمعنوية والأدبية والاستثمارية والمخصصات المالية للكيان الرياضي الجديد.

وصرح سموه بأن هدفنا بناء فريق قادر على المنافسة قارياً وعالمياً.

وسيكون المقر الجديد لنادي شباب الأهلي – دبي بمنطقة العوير على أن يتم استثمار مقري الشباب والأهلي بالقصيص والممزر في مشروعات استثمارية.