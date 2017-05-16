العبار: نون ستنقل مقرها إلى السعودية مع إطلاقها العام الجاري

أنيل بويرل: أكد محمد العبار أن منصة التجارة الإلكترونية نون ستنتقل بمقرها الدائم إلى السعودية بعد إطلاقها هذا العام. وفي البيان ، أكد محمد العبار وهو أيضا رئيس مجلس إدارة إعمار بالقول:" بعد إطلاق منصة نونن ستنتقل قاعدة عملياتنا الدائمة إلى العاصمة السعودية الرياض، ونقوم حاليا بضبط عملياتنا مواردنا هناك، وسيسمح لنا ذلك بفرصة استقطاب بعض من أهم أصحاب المواهب السعودية الشابة التي تعمل في هذا المجال.

سيتم إطلاق منصة نون بدعم مالي يصل إلى مليار دولار يأتي نصفها من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، فيما يملك العبار 50% من التمويل إلى جانب مستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن تنطلق منصة التجارة الإلكترونية الضخمة بملايين المنتجات المتوفرة للشراء أمام الزبائن.

كما كشف محمد العبار، الشريك المؤسس لـ "نون" تفاصيل سير العمل بالقول:" يسعدني أن أؤكد لكم أن ’نون‘ تسير حسب الجدول الزمني المقرر لإطلاقها خلال العام الحالي. لقد أثبت برنامجنا التجريبي حتى الآن كفاءته، وقد أتاحت لنا الآراء والملاحظات التي تلقيناها من عملائنا الأوائل اختبار فعالية تقنياتنا المستخدمة واستكمال النموذج النهائي.

ستقود ’نون‘عند إطلاقها قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة. فنحن نهدف إلى توفير تجربة عملاء متميزة في السوق، عن طريق الاستفادة من علاقاتنا الوثيقة مع الموردين، وتبني تقنيات متطورة، وأنظمة دفع قوية، فضلاً عن بنية تحتية متكاملة وقابلة للتطوير مستقبلاً.

"نحن نعمل على تأسيس شراكات استراتيجية مع مجموعة واسعة من تجار التجزئة في المنطقة، والموزعين الإقليميين، والعلامات التجارية العالمية. وستسمح هذه الشراكات لـ ’نون‘ بتزويد عملائها بمجموعة واسعة من المنتجات من مختلف الفئات. وينصب هدفنا بالدرجة الأولى من خلال ’نون‘ على توفير منصة للتجارة الإلكترونية تحقق قيمة اقتصادية مجزية على المدى الطويل، وترتبط بقوة بالمنطقة، وتقدم دعماً كبيراً للشركات المحلية الطموحة.

"ومن الأهمية بمكان، أن تتوافق جميع أنظمتنا وعملياتنا مع أعلى المعايير المتبعة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه في الشهور القادمة، خاصة مع وجود عدد كبير من الابتكارات المتعلقة بسلسلة التوريد التي نعمل على تطويرها حالياً.

"نحن سعداء بما تمكن فريق العمل لدينا من إنجازه في غضون فترة وجيزة. فعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، قمنا باستقطاب خبرات إضافية لتعزيز فريقنا الإداري والمساعدة على تنفيذ خططنا.

"وفي أعقاب إطلاق ’نون‘، سيكون مكتب عملياتنا الدائم في مدينة الرياض، ونحن نعمل حالياً على توسيع مواردنا وعملياتنا هناك، الأمر الذي يتيح لنا فرصة ذهبية لاستقطاب بعض من أفضل الكفاءات السعودية الشابة العاملة في هذا القطاع.

"لا شك أن ’نون‘ تمتلك من الإمكانيات والمقومات ما يؤهلها لإحداث تغير نوعي في قطاع التجارة الإلكترونية الناشئ في المنطقة. وأود بهذه المناسبة أن أشكر شركاءنا، صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على دعمهم المستمر وتوجيهاتهم السديدة خلال فترة التأسيس. كما أشكر فريقنا المتفاني من المختصين في مختلف المجالات، والذين يعملون على مدار الساعة لترجمة رؤيتنا وتحقيقها على أرض الواقع".