15 مليار درهم قيمة تجارة دبي مع قطر في 2016

استقبلت جمارك دبي وفداً رفيع المستوى من الهيئة العامة للجمارك في دولة قطر الشقيقة، والتقى أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي في مقر الدائرة بالوفد الزائر برئاسة أحمد عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك القطرية يرافقه عدد من المدراء والمسؤولين في الهيئة، حيث عقد اجتماع مشترك حضره من جمارك دبي عبدالله محمد الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين وفيصل عيسى لطفي المدير التنفيذي لــ "الجمارك العالمية" ومدير إدارة العلاقات الخارجية، وخليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي، وشعيب السويدي مدير إدارة الاستخبارات الجمركية وإدريس بهزاد مدير إدارة العملاء، والدكتورة شيخة سعيد الغافري مدير إدارة مركز التدريب الجمركي (مكلف) .



ورحب أحمد محبوب مصبح بالوفد الزائر مؤكدا على أهمية تطوير العلاقات الأخوية بين جمارك دبي والهيئة العامة للجمارك في قطر لتعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئات والإدارات الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي، وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فقد قال مدير جمارك دبي " يكتسب التعاون والتنسيق بين الهيئات والإدارات الجمركية الخليجية أهمية مضاعفة في ظل التقدم الذي حققته دول المجلس من خلال الاتحاد الجمركي الخليجي في تطوير التبادل التجاري وتعزيز النمو الاقتصادي خدمة لمصالح دولنا الشقيقة، وتمثل الأنشطة العالمية الكبرى التي تنظمها دولنا خلال السنوات المقبلة وفي مقدمتها معرض اكسبو دبي 2020 وبطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر بالعام 2022 فرصة ثمينة لتعزيز التطور الاقتصادي الخليجي، ولذلك نحرص على تطوير التعاون بين جمارك دبي والهيئة العامة للجمارك في قطر وتبادل الخبرات و التجارب بيننا للارتقاء بمستوى الخدمات و التسهيلات التجارية والجمركية المقدمة للتجار و المستثمرين في البلدين الشقيقين دولة الامارات العربية المتحدة ودولة قطر، وقد بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية مع قطر في العام 2016 نحو 15 مليار درهم".

وأضاف مدير جمارك دبي: " نحرص على تقديم تجربتنا في تطوير العمل الجمركي إلى اشقاءنا الخليجيين والاستفادة من تجربتهم الجمركية عبر تبادل الزيارات والوفود، حيث تقدمت دولة الامارات قياسا على إجراءات وأداء جمارك دبي الى المركز الثالث عالمياً في مؤشر كفاءة الإجراءات الجمركية وفقا لتقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وأصبحت تجربتنا الرائدة عالمياً في تطوير العمل الجمركي تستقطب الاهتمام الدولي من الإدارات الجمركية عبر العالم، التي ترغب بالاستفادة من الإنجازات والابتكارات التي طورتها الدائرة وفي مقدمتها "مرسال 2" و"محرك المخاطر " و"الممر الافتراضي" و"مساحة العمل الذكية" و"نظارة التفتيش الذكية"، كما طورت الدائرة برنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد" الذي اطلاقه تحت مظلة الهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الامارات وهو يوفر مزايا عديدة للشركات المنضمة إليه والتي يصل عددها حاليا الى 15 شركة محلية وعالمية تعمل في الدولة وذلك من خلال الاتفاقيات التي يجري توقيعها مع دول العالم لتقديم مزايا المشغل الاقتصادي المعتمد، ما يدعم قدرة دولة الامارات على استقطاب المزيد من الشركات العالمية لتعزيز نمو التجارة الخارجية والمساهمة في انتعاش القطاعات الاقتصادية الأخرى في الدولة وخصوصا القطاع السياحي".



من جانبه أشاد أحمد عبد الله الجمال بالتجربة الرائدة لجمارك دبي في تطوير العمل الجمركي على المستوى العالمي، وأعرب عن حرص الهيئة العامة للجمارك في دولة قطر على تعزيز التعاون والتنسيق مع جمارك دبي لخدمة مسيرة الاتحاد الجمركي الخليجي، وقال رئيس الهيئة العامة للجمارك القطرية: " تهدف زيارتنا إلى التعرف على تجربة جمارك دبي والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية التي طبقتها الدائرة لتطوير العمل الجمركي، ونحرص على تبادل الخبرات والتجارب مع دائرة جمارك دبي لخدمة مسيرتنا المشتركة في تطوير الاتحاد الجمركي الخليجي، وقد اطلعنا على الإجراءات والتطبيقات و الابتكارات التي انجزتها الدائرة ومستوى التطور في الخدمات الجمركية الذي تحقق في دبي وجعلها في الصدارة خليجيا وعربيا على صعيد العمل الجمركي".

وأضاف أحمد عبد الله الجمال: " نتطلع إلى الاستفادة من تجربة جمارك دبي في تطوير العديد من الإجراءات والتطبيقات الجمركية لدينا وخصوصا الانجازات التي حققتها دائرة جمارك دبي من خلال تطوير نظام "مرسال 2" على صعيد تحسين مؤشرات الإنجاز للمعاملات الجمركية، وسنعمل مع الدائرة على تبادل الخبرات والمزايا في الأنظمة الالكترونية للعمل الجمركي نظام "مرسال 2" المطبق في دبي ونظام " النديب " الذي نطبقه في قطر، ويعد برنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد" الذي طورته جمارك دبي ليتم تطبيقه على مستوى دولة الامارات من الإنجازات المهمة للدائرة في العمل على دعم نمو التجارة الخارجية والنمو الاقتصادي في دولة الامارات".

وقال عبدالله محمد الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين بجمارك دبي: "نتطلع إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك في دولة قطر الشقيقة ونحرص على نقل تجربتنا لهم في مجال تطوير العمل بالمراكز الجمركية وتقديم التسهيلات للمتعاملين في مجالات خدمة وإسعاد العملاء وخدمات البيانات و التأمينات الجمركية، وسنعمل على تطوير التواصل بين الطرفين مستقبلا لتبادل الخبرات والتجارب في تطوير العمل الجمركي".

وقال فيصل عيسى لطفي: " نحرص في (الجمارك العالمية) على دعم التطور في العمل الجمركي عبر العالم من خلال تقديم إنجازات جمارك دبي في تطوير الخدمات والإجراءات والابتكارات الجمركية الى إدارات الجمارك عبر العالم، وتقوم (الجمارك العالمية) بدور حيوي في نقل الخبرة والمعرفة الجمركية لدبي على المستوى العالمي".

وخلال زيارة وفد الهيئة العامة للجمارك القطرية، قدم المدراء والمسؤولون في جمارك دبي للوفد الزائر عروضا توضيحية شاملة لتطور الخدمات والإجراءات الجمركية التي توفرها الدائرة، وأبرزها عرض من ادريس بهزاد مدير إدارة العملاء لجهود الدائرة في العمل على إسعاد المتعاملين وفي تطوير مبادرة "الممر الافتراضي" وعرضت الدكتورة شيخة سعيد الغافري مدير إدارة مركز التدريب الجمركي (مكلف) على الوفد الزائر أنشطة الدائرة في مجال تدريب وتأهيل الموظفين وعرضت كذلك تجربة الدائرة في اعداد الموسوعة الذكية للمخدرات، كما قدم بدر الخروصي رئيس قسم تطوير الحلول بإدارة تقنية المعلومات شرحا لنظام "مرسال 2" وقدمت هدى الوادي من فريق تطوير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد عرضا حول خطوات تطوير البرنامج.

وزار الوفد غرفة التحكم والسيطرة في جمارك دبي واستمع الى عرض قدمته إدارة الاستخبارات الجمركية حول دور غرفة التحكم والسيطرة في عمل الدائرة كما استمع الى شرح حول خدمة "رافد" للإبلاغ عن المخاطر الجمركية والممارسات التجارية الخاطئة.



