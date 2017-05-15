شركة "أوتيس" للمصاعد تقدم أحدث تقنياتها للمنطقة

قامت "أوتيس" الشركة المختصة في مجال تصنيع وصيانة المصاعد والسلالم والممرات المتحركة، بجلب أحدث منتجاتها إلى الشرق الأوسط، بما في ذلك المصعد المتصل (Gen2 Life) وعائلة منتجات (SkyRise) مؤكدة التزامها المستمر تجاه المنطقة، وضمان حصول العملاء والمستخدمين على تجربة آمنة وعالية الجودة.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فقد كان مصعد Gen2 أول المصاعد التي استبدلت الحبال التقليدية بالأحزمة المسطحة في العالم، وهي إحدى أكثر مصاعد الشركة مبيعا مع أكثر من نصف مليون وحدة مباعة عالمياً. واليوم، ومع التزايد المطرد في أعداد المباني الشاهقة، سيساهم النموذج الجديد من (Gen2 Life) بشكل أكبر من أي وقت مضى في تلبية الطلب على المصاعد الحديثة، حيث تعتبر كابينة المصعد الجديد بمثابة غرفة عصرية وعملية في قلب المبنى، تجمع بين التصميم الداخلي المريح والوظائف الذكية والمتصلة، بما في ذلك الشاشة القابلة للتخصيص داخل الكابينة وقدرة المستخدمين على الاتصال بالمصعد بسهولة من هواتفهم.

في هذا السياق قال ماجد نجيب، نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة "أوتيس" الشرق الأوسط: "مع التركيز المتزايد على الربط ووظائف التشغيل في المنطقة، تركز أوتيس على توفير منتجات وخدمات متطورة لم يسبق لها مثيل. ولطالما كانت أوتيس رائدة مجال المصاعد بلا منازع منذ 164 عاما، فنحن حريصون على تحقيق رؤيتنا للمستقبل في منطقة الشرق الأوسط من خلال تقديم أحدث الابتكارات."

كما قامت "أوتيس" مؤخراً بتوسيع عائلة منتجات (SkyRise) المصممة لخدمة أعلى ناطحات السحاب في العالم. وأضافت إليه نظام SkyBuild لمصاعد أعمال البناء. والذي يخدم المراحل الأولية للبناء عبر مصعد تسلق ذاتي يوظف نظام المكابس الهيدروليكية للانتقال إلى الطابق التالي حال انتهاء تشييده، ويمكن لفرق البناء استخدامها للتحرك خلال المبنى بسرعة وأمان، وعدم التعرض لأحوال الطقس، وهي لا تتطلب رفعاً خارجياً. وبمجرد الانتهاء من البناء، يمكن تحويل المصعد للخدمة الفورية كمصعد حديث.

وأضاف نجيب: "مع ارتفاع عدد المباني الشاهقة وانتقال المزيد من الناس للسكن في المدن، تواصل "أوتيس" قيادة الطريق نحو مصاعد أكثر أمانا وابتكارا. وستعود هذه المنتجات والخدمات الجديدة بالفائدة على الجميع من فرق التشييد إلى المستخدم العادي."

وفيما يتعلق بالخدمة، تواصل "أوتيس" تعزيز خدماتها لتصليح وصيانة مصاعدها والسلالم المتحركة. وكجزء من النشر العالمي، سيحصل أكثر من 31000 فني صيانة تابع للشركة على أدوات جديدة على هواتف ذكية مع تطبيقات ستساعدهم على تحديد المشاكل المحتملة قبل حدوثها، وتبسيط الإصلاحات والتواصل بشكل أفضل مع العملاء.

لشركة "أوتيس" تواجد في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من 50 عاماً، وتعمل بشكل وثيق مع مطوري العقارات لتجهيز أشهر ناطحات السحاب في الشرق الأوسط بالمصاعد والسلالم المتحركة، ومن بينها على سبيل المثال برج خليفة ومتحف الاتحاد ومدينة الحبتور في دبي، وبرج محمد بن راشد العالمي في أبوظبي، وجسر الجمرات بالقرب من مكة المكرمة، ومركز التجارة العالمي في البحرين.



