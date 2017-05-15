22 ألف دولار تكلفة رحلة على مركب فاخر في عُمان

كشف منتجع ’سيكس سينسيز زيغي باي‘ عن أحدث تجاربه الفاخرة والمخصصة لضيوفه الكرام والتي تتمثل في الرحلة البحرية المذهلة على مركب ’دهب‘ المرمم والمصمم على الطراز العماني والذي يبلغ طوله 90 قدماً (27 متراً) ليتمكن من عبور مضائق مسندم المذهلة بسرعة تصل إلى 10 عقد.



وتمتد رحلة ’سيكس سينسيز زيغي باي‘ البحرية والمصممة حسب رغبة الضيوف على مدى ثلاثة أيام وليلتين مقابل 22,000 دولار أمريكي، وتضمن لكم الرحلة تجربةً استثنائية على متن السفينة لمشاهدة المواقع المذهلة والمنتشرة على مسار الرحلة.



ويحتضن المركب العُماني ثلاث كبائن مجهزة جيداً تستوعب حتى 6 أشخاص (تضم إحدى الحجرات سريراً كبيراً وتضم الحجرتين الأخريين سريرين مزدوجين) ليوفر تجربة مثالية للعائلات أو مجموعات الأصدقاء الراغبين بالترفيه عن أنفسهم في نزهة بحرية ممتعة. ويعتبر ’دهب‘ مركب بحري مثالي للاسترخاء والراحة إذ يحتضن صالوناً مركزياً مزوّداً بمكيف للهواء، وكرسيين للجلوس تحت أشعة الشمس ومناطق متعددة لتناول الطعام فضلاً عن مطبخ كبير ومفتوح.



وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، يمتد برنامج رحلة ’دهب‘ المصممة حسب رغبات الضيوف على مدار ثلاثة أيام ليتيح إقامةً لمدة ليلتين، حيث تنطلق الرحلة البحرية من منتجع ’زيغي باي‘ إلى ساحل مسندم مروراً بقرى الصيد القديمة والخلجان المنعزلة الغنية بالحياة البحرية، وتشكل بعض الخلجان الساحرة المحاطة بالجبال الوعرة والمذهلة محطات لإرساء السفينة والراحة.

ويمكن لضيوف المركب الفاخر الاستمتاع بالنشاطات المختلفة بما فيها التجديف والصيد والتخييم الشاطئي فضلاً عن السباحة والاسترخاء، كما توفر الرحلة البحرية صفوفاً للطهو مع شيف خاص وأخرى للغوص إلى جانب الاستمتاع بعلاجات السبا على متن السفينة. وتم تزويد هذه السفينة الرائعة بقوارب الكاياك ومعدات للصيد والغوص، كما يوفر "دهب" خدمة الخادم الشخصي ووجبات طازجة من تحضير الشيف الماهر ضمن محطة طهو مفتوحة وسط السفينة، ويتيح أيضاً زورقاً سريعاً للمزيد من المغامرة والاستكشاف. ويستكمل سحر الرحلة البحرية خلال المساء مع الوجبات الشهية ومتعة مشاهدة عروض الشاشة السينمائية على متن السفينة أو الاسترخاء وتأمل السماء المزدانة بالنجوم.