Arabian business
قطاعات وصناعات

معرض الشرق الأوسط للألومنيوم يجمع خبراء الصناعة في دبي

أريبيان بزنس
الاثنين، 15 مايو 2017
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معرض الشرق الأوسط للألومنيوم يجمع خبراء الصناعة في دبي

تنضم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إلى 200 عارض من أكثر من 20 دولة هذا الأسبوع خلال معرض الشرق الأوسط للألمنيوم في دبي.
وتعد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر منتج للألمنيوم في دول مجلس التعاون الخليجي، كما أنها تشكل قلب وأساس قطاع الألومنيوم في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتزود شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 26 شركة مصنعة لمنتجات من الألمنيوم في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعتبر القطاع هو الأكبر من حيث التوظيف بين الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال عبد الله كلبان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "إن تطوير شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وشركات المنتجات النهائية في دولة الإمارات العربية المتحدة التي نزودها، هي قصة نجاح القطاع التصنيعي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتوفر فعاليات مثل معرض الشرق الأوسط للألومنيوم الفرصة للتفكير فيما حققناه ومناقشة آفاق المستقبل".
ومنذ سبعينيات القرن الماضي، حولت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم دولة الإمارات من دولة غير منتجة للألمنيوم، إلى دولة منتجة لواحد من كل 25 طن من إنتاج الألمنيوم العالمي اليوم.
وفي عام 2016، خصصت الشركة أكثر من 10% من إجمالي طاقتها الإنتاجية للبيع المحلي.
وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فقد بدأت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في تزويد عملائها من الشركات المصنعة لمنتجات الألمنيوم القريبة في أبوظبي بالمعدن المصهور عبر طريق مخصص للمعدن الساخن في عام 2016، ويعني الحصول على المعادن منصهرة أن العملاء ليسوا بحاجة إلى استخدام طاقة عالية لإعادة صهرها، مما يقلل من التكاليف والانبعاثات البيئية.
كما تقدم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مساهمات كبرى في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال مشترياتها المحلية، حيث تنفق حوالي مليار دولار سنوياً على سلسلة التوريد المحلية.
وستتواجد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في معرض ألومنيوم الشرق الأوسط 2017 في المنصة A200 خلال يومي 15-16 مايو 2017.

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