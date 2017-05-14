شركة "ارمادا" تضع حجر الأساس لمركزها الاقليمي للتوزيع اللوجستي في البحرين باستثمار 50 مليون دولار

وضعت شركة "ارمادا اليوم حجر الأساس لمركز توزيع لوجستي لعملياتها الإقليمية في منطقة البحرين اللوجستية بمجموع استثمارات تصل إلى 50 مليون دولار، إذ من المتوقع أن يخلق المركز اللوجستي أكثر من 400 وظيفة حين بدء عمليات الشركة.

وتعمل شركة ارمادا في مجال بيع الملابس الجاهزة والأزياء لعدد من العلامات التجارية الدولية الشهيرة منذ تأسيسها في العام 1973 بدولة الكويت، وتوسعت الشركة من كونها ذات متجر واحد لتصبح اليوم أكثر انتشاراً من خلال 250 فرعاً في دول مجلس التعاون الخليجي وتمثل 15 علامة تجارية دولية مثل ريفا (RIVA)، و تشويس (CHOICE)، و سكادا (ESCADA).

ومن خلال إنشاء هذا المركز ستقوم الشركة بنقل عملياتها اللوجستية الاقليمية إلى مملكة البحرين حيث سيعتمد هذا المركز على نظام تخزين ذكي بطاقة استيعابية عالية، إذ يتوقع أن يصل النشاط التجاري للشركة إلى 70 مليون دولار سنويا. وسيسهل نظام التخزين الذكي من عملية نقل المنتجات بكميات كبيرة لمناطق التصدير بسرعة وفاعلية أكبر، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الانشاء خلال 18 شهرا.

وحضر حفل وضع حجر الأساس أحمد الطحان رئيس مجلس الإدارة لشركة ارمادا، والمهندس كمال بن أحمد محمد وزير والمواصلات والاتصالات، وخالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية. وأشاد أحمد الطحان رئيس مجلس الإدارة لشركة ارمادا بما توفره مملكة البحرين من دعم للمستثمرين حيث قال: "تتميز مملكة البحرين ببيئتها الحاضنة للأعمال والداعمة للتوسع في المنطقة، حيث أن سرعة إنجاز المعاملات في قطاع التصدير والخدمات اللوجستية من أهم الأسباب التي من أجلها اخترنا مملكة البحرين كموقع لمركزنا اللوجستي علاوة على موقعها المميز الذي يسهل من نقل البضائع بأسرع وقت ممكن إلى جميع أنحاء المنطقة."

ومن جانبه قال كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات: "توفر البحرين قطاع نقل وخدمات لوجستية يتميز ببنية تحتية متطورة تدعم نمو الأعمال وتسهل الوصول الى الأسواق المجاورة من خلال الموقع الاستراتيجي للمملكة وان موقع منطقة البحرين اللوجستية يجعلها مركزا مثالياً للتجارة الدولية و الاقليمية في المنطقة وذلك لما توفره من خدمات وبيئة رفيعة المستوى للشركات اللوجستية."



