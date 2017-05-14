مشروع عربي موحد لإجراءات المنتجات "الحلال"

قال الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير الدولة، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ورئيس مجلس إدارة المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، إن الدول العربية تعمل حالياً على مشروع يسعى إلى توحيد الإجراءات المتعلقة بالمنتجات الحلال، ما سيساعد على تخفيف و إزالة المعوقات المتعلقة بتجارة وصناعة الحلال.

وعلى هامش عقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال في دبي، أشار الوزير في تصريحات صحفية أن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين اعتمدت مؤخراً إجراءات النظام الإماراتي كمسودة لتطبيق نظام عربي موحد للمنتجات الحلال.

وأضاف الدكتور بن فهد أنه لدى الدول الأعضاء الـ85 في منظمة التعاون الإسلامي، التي تستورد أكثر من 75% من منتجات الحلال من خارج أعضائها، إجراءات وطنية منفردة فيما يتعلق باعتماد المنتجات الحلال، فيما يسعى المنتدى لخلق مواصفة وإجراء وعلامة واحدة لمنح شهادة الحلال، ما يحتاج إلى توفيق الكثير من الممارسات على مستوى الدول، و ردم الفجوة بين الممارسات المطبقة حالياً و التي تؤثر على التكلفة، واستحداث منظومة اعتراف دولي متبادل بين الجميع، تتيح دخول المنتج الحلال المعني لكل البلاد.

كما أوضح الوزير أن الهيئة تسعى أيضاً إلى إجازة الموردين من خلال مواصفة وعلامة واحدة، يتم من خلالها التأكد من الإجراءات التي يتبعها الموردون ، و فحص المنتج نفسه، حتى وإن تم ذلك في مكان الإنتاج، وإذا ثبت مخالفتهم سيتم سحب العلامة الموحدة و إعلان أن المنتج المعني ليس حلالاً.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، تتضمن المنتجات المعنية حالياً، وفق الدكتور بن فهد، المنتجات الغذائية، ومستحضرات التجميل، ومستحضرات العناية الشخصية، والأدوية ، و المنشآت السياحية ، والسياحة العلاجية الحلالـ والتموين، والتجزئة، وخدمات الضيافة.

وناقش الاجتماع الأول للمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، الذي حضره ممثلين عن أجهزة الاعتماد في منظمة التعاون الإسلامي وأوروبا وأميركا وأميركا اللاتينية وأستراليا، اللوائح التنظيمية الداخلية، والتوجهات الاستراتيجية المستقبلية، وخطط وبرامج العمل الخاصة بالمنتدى خلال الفترة المقبلة، ومنها الانتهاء المواصفة الموحدة وإجراءات الوصول إلى علامة عالمية واحدة للمنتجات الحلال.

ناقش الأعضاء والتي من شأنها أن تسهم في تحقيق المزيد من الانتشار الإقليمي والدولي للمنتدى وفي تحقيق أهدافه المتمثلة في تسهيل عمليات التبادل التجاري للمنتجات الحلال من خلال آليات الاعتراف متعددة الاطراف والتي يناقشها مجلس الادارة في اجتماعه.

واستعرض أعضاء مجلس الإدارة عدداً من الإنجازات التي تحققت منذ تأسيس المنتدى في منتصف العام الماضي، على صعيد الأمانة العامة واللجان التوجيهية التابعة له، لاسيما وأن المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال يعد أول شبكة دولية لاعتماد منتجات الحلال في العالم، وأول مؤسسة عالمية من نوعها تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها.



