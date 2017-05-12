شرطة دبي تضبط رجل أمن خاص سهل لعصابة سرقة سيارة نقل أموال لشركته

أشاد سعادة اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بفريق عمل قضية سرقة سيارة نقل الأموال، وسرعة تجاوبهم مع البلاغ والقاء القبض على الجناة في وقت قياسي، مما لم يتح فرصة للمتهمين التصرف في أي جزء من المبلغ وارداد الحقوق الى أصحابها.

واكد سعادة اللواء عبد الله خليفة المري أن جاهزية الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وفرقها الميدانية تمنحها مقدرة للتعامل مع جميع الاحداث في جميع الأوقات بدقة متناهية وحرفية عالية وتمكن فرق العمل من القبض على كل من تسول له نفسه العبث او الاخلال بالأمن.

من جانبه أوضح سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، ان فريق العمل في الإدارة تمكن من القاء القبض على عصابة قامت بسرقة مبلغ يقدر بنحو 3 ملايين درهم من سيارة نقل الأموال، مشيراً إلى أن تفاصيل القضية تعود الى ورود بلاغ الى مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات يفيد بتعرض احدى السيارات التابعة لشركات نقل الأموال للسرقة وذلك في منطقة اختصاص مركز شرطة المرقبات، وبالانتقال الى مكان الحادث وجمع الاستدلالات تبين ان أحد موظفي الامن التابعة لشركة نقل الأموال تمكن من فتح باب السيارة والاستيلاء على نحو 3 ملايين درهم وهرب الى جه غير معلومة.

المتابعة والضبط

وأضاف اللواء خليل المنصوري أن الإدارة العامة للتحريات فور تلقيها البلاغ شكلت فرق عمل وحددت الاختصاصات لكل فريق حسب الخطة التي تم وضعها، ومن خلال عملية البحث والتحري اتضح ان هنالك تخطيط مسبق من قبل عصابة تتكون من 6 اشخاص وجميعهم من جنسية اسيوية واحدة، يعملون موظفين للأمن في نفس شركة نقل الأموال، ولقد تم التعميم عليهم في جميع منافذ الدولة وتم وضع خطة عمل للامساك بهم دون قيامهم بالتصرف في المبلغ او تحويلة لجهة خارج الدولة.

وبعمليات البحث والتحري الواسعة تبين ان المتهمين وملاحقتهم ومتابعتهم ميدانيا تم ضبطهم في احدى المساكن التابعة لمنطقة اختصاص مركز شرطة الراشدية وبحوزتهم المبلغ كاملا اثناء محاولتهم البحث عن طريقة للهروب خارج الدولة.

شكر وتقدير

وتقدم اللواء خليل المنصوري لسعادة القائد العام لشرطة دبي بجزيل الشكر تقديراً لتوجيهه بتكريم فرق العمل لما بذلوه من تفان وإخلاص وابتكار أساليب جديدة في عملية التقصى وضبط المتهمين، مشيرا الى ان متابعته لفرق عمل الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية رفعت من روححهم المعنوية.

وأشار سعادة اللواء خليل المنصوري ان شرطة دبي قد وضعت دراسه شاملة عن الجرائم التي تقع على مؤسسات نقل الأموال ومحلات الصرافة وشملت الدراسة البعد الاقتصادي، والاجتماعي، والسجل التاريخي لجرائم السطو، ومبادرات شرطة دبي في الحد من تلك الجرائم، ووضعت التوصيات المقترحة لتلك النوعية من الجرائم ورفعها لوزارة الداخلية.