Arabian business
قطاعات وصناعات

بنك جي بي مورجان الخاص يوسع أعماله في الشرق الأوسط

أريبيان بزنس
الخميس، 11 مايو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
بنك جي بي مورجان الخاص يوسع أعماله في الشرق الأوسط
السيد توبي لوت

عيّن بنك جي بي مورجان الخاص اليوم، "توبي لوت" كمدير تنفيذي ومستشار للعملاء في قسم البنك الخاص لمنطقة الشرق الأوسط، ليطوّر أعمال البنك فيها. سينصبّ تركيز السيد لوت على تعزيز نشاطات إدارة الثروات في المملكة العربية السعودية. بينما يتّخذ من لندن مقراً له تحت جناح تارا سميث، رئيس أسواق منطقة الشرق الأوسط لدى بنك جي بي مورجان الخاص.

وتعليقاً على ذلك قالت تارا سميث: "يسعدنا أن نرحب بالسيد لوت ضمن فريق البنك الخاص لتعزيز نموّنا في أحد أهم الأسواق لدينا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تمثّل خبرة توبي التي تبلغ ما يقرب من 20 عاماً في تلبية الإحتياجات المصرفية العالمية المعقدة وتقديم حلول استثمارية للعملاء في جميع أنحاء إدارة الأصول والثروات نموذجاً للمستشار المطلوب لتقديم أعمالنا وخبراتنا للعائلات البارزة في المنطقة."

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فقد عمل السيد لوت كمدير للعلاقات لعدة صناديق ثروات سيادية في الشرق الأوسط والمستثمرين لقسم إدارة الأصول في بنك جي بي مورجان منذ عام 2006، وذلك في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

وقال السيد لوت: "يلعب بنك جي بي مورجان دوراً هاماً كمستشار لأصحاب الثروات والشركات العائلية والأوقاف والمؤسسات والتكتلات التجارية، وأتطلع للانضمام إلى فريق من الخبراء الذين يقدمون وجهات نظر عالمية للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

بنك الخليج الدولي يحصل على موافقة تأسيس بنك محلي في السعودية

بنك المشرق يكشف عن رؤية جديدة للـ 50 عاماً المقبلة

"إم.دي.إس إيه.بي" تساعد بنك نزوى بتطبيق حلول ساب في إدارة أداء المؤسسات

بنك أبوظبي الأول يطلق هويته المؤسسية الجديدة

تعليقات

المزيد في قطاعات وصناعات

عبوتان من مشروب الطاقة قد توقفان القلب

2.5 مليار درهم أرباح مجموعة الإمارات بنسبة تراجع بلغت 70 بالمائة عن العام الماضي

الخضري السعودية: المالك الرئيسي ينوي التصرف ببعض أسهمه في الشركة

إعمار تنجز تحفتها الهندسية الجديدة "سكاي بريدج" في قلب دبي

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

برنامج لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية في دبي

السفارة السعودية بإيطاليا توضح ملابسات تعليق اتفاقية الشنغن‎

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »