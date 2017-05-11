بنك جي بي مورجان الخاص يوسع أعماله في الشرق الأوسط

عيّن بنك جي بي مورجان الخاص اليوم، "توبي لوت" كمدير تنفيذي ومستشار للعملاء في قسم البنك الخاص لمنطقة الشرق الأوسط، ليطوّر أعمال البنك فيها. سينصبّ تركيز السيد لوت على تعزيز نشاطات إدارة الثروات في المملكة العربية السعودية. بينما يتّخذ من لندن مقراً له تحت جناح تارا سميث، رئيس أسواق منطقة الشرق الأوسط لدى بنك جي بي مورجان الخاص.

وتعليقاً على ذلك قالت تارا سميث: "يسعدنا أن نرحب بالسيد لوت ضمن فريق البنك الخاص لتعزيز نموّنا في أحد أهم الأسواق لدينا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تمثّل خبرة توبي التي تبلغ ما يقرب من 20 عاماً في تلبية الإحتياجات المصرفية العالمية المعقدة وتقديم حلول استثمارية للعملاء في جميع أنحاء إدارة الأصول والثروات نموذجاً للمستشار المطلوب لتقديم أعمالنا وخبراتنا للعائلات البارزة في المنطقة."

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فقد عمل السيد لوت كمدير للعلاقات لعدة صناديق ثروات سيادية في الشرق الأوسط والمستثمرين لقسم إدارة الأصول في بنك جي بي مورجان منذ عام 2006، وذلك في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

وقال السيد لوت: "يلعب بنك جي بي مورجان دوراً هاماً كمستشار لأصحاب الثروات والشركات العائلية والأوقاف والمؤسسات والتكتلات التجارية، وأتطلع للانضمام إلى فريق من الخبراء الذين يقدمون وجهات نظر عالمية للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."