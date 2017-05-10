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قطاعات وصناعات

مجموعة عيسى صالح القرق تشجع الابتكار في معرض إندكس

أريبيان بزنس
الأربعاء، 10 مايو 2017
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مجموعة عيسى صالح القرق تشجع الابتكار في معرض إندكس

أطلقت مجموعة عيسى صالح القرق وبالتعاون مع "كواليس" Coalesse  (Steelcase)، مسابقة رقمية للمصممين المبدعين لتصميم كرسي بوزن "أقل من خمسة" خلال معرض إندكس الدولي للتصميم، المزمع انعقاده في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة ما بين 22-25 مايو، من الساعة 11:00 صباحاً وحتى الساعة 5:30 مساءاً.

وبهدف تعزيز مفهوم "أقل من خمسة "، تشجّع شركة "كواليس" جميع زوّار جناح "أوفيس فيرنشينغ إنتريور سولوشينز" "OFIS" بالمشاركة في مسابقة التصميم، دون الحاجة لتسجيل مسبق، أو تحديد أعداد المشاركين في هذه المسابقة. وكل ما يُطلب من المشاركين هو تصميم رقمي لكرسي أثناء حضورهم في المعرض.

يُمكن للمشاركين اختيار ألوان متعددة ومؤثرات إضافية من خلال زيارة موقع customizer.coalesse الإلكتروني لتطبيق إمكانيات إبداعية لا متناهية على أعمالهم الفنية. وترسل هذه التصاميم بعد ذلك من خلال الضغط على زر "مراجعة وارسال" “Review & Share” في التطبيق. وسيقيّم فريق "OFIS" أفضل التصاميم في نهاية كل يوم وسيتم إعلام اسم الرابح شخصياً.  

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، تعرض "أوفيس فيرنشينغ إنتريور سولوشينز" "OFIS" كرسي " أقل من خمسة " والمقدم من شركة "كواليس" Coalesse  والمصمم بطريقة غير عادية ، ومصنوع بالكامل من ألياف الكربون، وهو واحد من أقوى وأخف المواد المتوفرة اليوم. يدعم كرسي "أقل من خمسة " مجموعة متنوعة من المستخدمين في حين أن وزنه أقل من خمسة أرطال. يدعو كرسي "أقل من خمسة" للحرية الإبداعية التي توجه مستقبل الحرفية الحديثة من خلال ألياف الكربون والاهتمام الشديد بالتصميم. يحتوي الكرسي على جودة مواد مميزة وبشكل جذاب. إن استخدام الكربون لا يؤدي فقط إلى كرسي بوزن خفيف فحسب، وإنما يضيف لمسة جمالية مثيرة للاهتمام، عصرية ومستقبلية. ويتوفر في ستة تصاميم مختلفة وتفاصيل قياسية للمفصلات بدقة متناهية.

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