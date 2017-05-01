تيلر تعرض حلولها للدفع الإلكتروني للمستقبل في معرض سيمليس الشرق الأوسط 2017

تعرض تيلر، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول الدفع الإلكترونية في المنطقة، حلولها للدفع في مجال التجارة الإلكترونية وأنظمتها لمحاربة الإحتيال ، وذلك من خلال مشاركتها في معرض سيمليس الشرق الأوسط 2017 والذي يقام في مركز دبي للمعارض والمؤتمرات هذا الأسبوع.



يتمكن التنفيذيين في تيلر، من خلال المعرض، من مشاركة تطلعاتهم ورؤاهم المتعلقة بصيحات الدفع الإلكتروني وحلولها للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، وتحديداً في الأسواق النامية، وذلك يشمل دفعات الاشتراك، والدفعات عبر تطبيقات الهواتف الذكية، ومتابعة السلوك الاحتيالي للمستهلكين، والعملات المتعددة، والمدفوعات عبر فيسبوك وتويتر (تسوق التواصل الاجتماعي).



تعتبر المدفوعات الإلكترونية، ومن ضمنها التسوق الإلكتروني والدفع عبر الهواتف، من أهم معالم موجة الرقمنة في الشرق الأوسط خلال السنوات الـ 4 أو 5 القادمة، الأمر الذي يوفر مجموعة من الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة وتجار التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبحسب تقرير "يورومونيتور 2016" فقد كان حجم سوق التجزئة عبر الانترنت أقل من 1.5% من مجموع مبيعات التجزئة في منطقة الشرق الأوسط في 2015، بينما يبلغ حجم التجارة الإلكترونية والتسوق عبر الانترنت في الأسواق المتقدّمة من 15% إلى 20% من مجموع مبيعات شركات التجزئة.

وفقاً لتقرير ماري ميكر 2016 (Mary Meeker)، فإن هناك توجه متزايد في قنوات التواصل الاجتماعي لتحويل المحادثات الإجتماعية الإعتيادية إلى عالم الأعمال والتبادلات التجارية عبر الانترنت. ومع هذا التوجه فإن المستهلكين ليسوا بحاجة إلى زيارة الموقع الإلكتروني للبائع للقيام بعملية الدفع. الأمر الذي يساعد في نمو أدوات الدفع الإلكتروني مثل الروابط السريعة والفواتير الإلكترونية عبر الإيميلات بنسبة 30% من ناحية الاستخدام في العام القادم.



يمكن للكثير من التجار في الأسواق التلقيدية دخول السوق الإلكترونية عبر نظام يعزز من تواجدهم على الانترنت وتطبيقات الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي التي توفر خدمات الدفع الإلكتروني، بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.

تعقيباً على هذا الأمر، يقول سيريش كومار، المؤسس والرئيس التنفيذي لبوابة الدفع الإلكترونية "تيلر": "توجد اليوم موجة كبيرة للرقمنة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع المستويات القليلة الطلب على التجارة الإلكترونية بالمقارنة بأسواق أوروبا وأمريكا الشمالية، فإنه من الضروري أن يوسع التجار نطاق أعمالهم لتشمل التجارة الإلكترونية ليصلوا إلى عملائهم في الأسواق الأخرى من خلال الانترنت.



ويضيف كومار: "نحن متحمسون حيال توجه حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الذكية من خلال العمل على تقليل اعتماد المجتمع على العملات النقدية، ولذلك نحن مستمرون في تقديم جهودنا لخدمة هذه البيئة المتطورة وتحويلها من مبادرة إلى حقيقة".



هذا وتقدر "تيلر" أهمية جعل الهواتف الذكية العامل الأساسي في المصادقة على العمليات. فقد شهدت الشركة من خلال بعض عملائها أن أكثر من 60% من العمليات تتم عبر الهواتف الذكية، وفي هذه الحالات، فإن تطبيقات الهواتف الذكية يمكنها أن تصل إلى المعلومات والبيانات في الهاتف وتمكن من قيام عمليات الدفع عبر الانترنت.

يعد من الضروري أن تتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من منح عملائها خيارات دفع متنوعة. ومع توفر مراكز بيانات تلر في الإمارات العربية المتحدة، فإن "تيلر" تستطيع توفير حلول مخصصة تساعد التجار على الانترنت من الوصول إلى شريحة واسعة وجديدة من المستخدمين على الانترنت، حيث لا تكون هذه الشريحة مقتصرة فقط على العملاء الحاليين. ومثال على ذلك هو تمكين الدفع من خلال التواصل مع الشركات عبر قنوات التواصل الاجتماعي ومن ضمنها فيسبوك وإنتسغرام.

سيكون فريق الخبراء من "تيلر" متوفر لمناقشة حلول الدفع الذكية في معرض سيمليس للتجارة الإلكترونية في قاعة زعبيل 2، وتحديداً منصة E-F20.



