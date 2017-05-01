انتخاب رينوكا رامناث رئيسا لمجلس إدارة تاتا للاتصالات

أعلنت شركة «تاتا للاتصالات» عن انتخاب السيدة «رينوكا رامناث» رئيسًا جديدًا لمجلس إدارة الشركة خلفًا للسيد «سوبود بهارجافا.» وكانت رينوكا تعمل منذ ديسمبر 2014 كمدير مستقل لمجلس الإدارة، وهي من أهم خبراء تمويل الشركات في العالم، والمحترفة المحنّكة في عالم الأسهم الخاصة، ولديها تاريخ حافل بنجاحات متألقة في هذين المجالين.

وبعد أن أمضت ما يقرب من عقدين ونصف وهي تتقلب من نجاح إلى نجاح في مجموعة «آي سي آي سي آي» (ICICI)، أنشأت في العام 2009 منصة الأسهم الخاصة المستقلة «ملتيبلز،» وثابرت في تطويرها حتى أصبحت قيمتها اليوم تتجاوز مليار دولار أمريكي، فضلًا عن أنها تتمتع بميزة نادرة، وهي أنها مدعومة من المؤسسات الكبرى الهندية والعالمية، مثل صناديق المعاشات التقاعدية والصناديق السيادية والبنوك. ولقي انتخاب رينوكا ارتياحًا عارمًا في أوساط الشركة، فتاريخها الحافل بتوجيه رواد الأعمال ودعمها لتحقيق طموحاتهم في إنشاء الشركات الناجحة وإطلاق المشاريع عالية القيمة، يعد بمستقبل مشرق.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، قالت «رينوكا رامناث،» بعد انتخابها كرئيس لمجلس إدارة شركة تاتا للاتصالات «أشعر بالفخر والامتنان لمنحي هذه الثقة لرئاسة مجلس إدارة تاتا للاتصالات في هذا الوقت الحساس الذي تحدث فيه تغيّرات عالمية مهمة، وتلعب التقنية فيه دورًا أساسيًا لتحديد المتطلبات الجديدة لأعمال الشركات مهما كان حجمها أو مكانها الجغرافي.» وأضافت «خلال عضويتي في مجلس الإدارة، لمستُ مباشرة كيف نجحت تاتا للاتصالات في تطوير أعمالها وأعمال عملائها، خاصة أنها تتمتع بأخلاقيات عمل وقيّم راسخة جدًا ترتكز عليها ممارسات مجموعة تاتا. وأثق تمامًا أن الشركة تسير اليوم على طريق نمو قوي، وأتطلع إلى العمل مع مجلس الإدارة وفريق الإدارة للاستمرار في تقديم منافع مستدامة لجميع الأطراف. وأود أن أشكر سوبود بهارجافا على قيادته للشركة وتوجهه لها خلال الأعوام السابقة.»

وقال فينود كومار، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تاتا للاتصالات معلقًا على انتخاب رينوكا «لا ريب أن تعيين رينوكا خطوة ممتازة للشركة، فهي ذات باع طويل جدًا في قيادة الشركات المتنوعة نحو توليد الثروة وتحقيق الأرباح. وبفضل وجودها كرئيس لمجلس إدارة شركتنا فإننا نثق بأن تاتا للاتصالات ستواصل التأثير إيجابيًا وتقديم المنافع لجميع عملائنا وشركائنا والمساهمين في شركتنا.»

وقال سوبود بهارجافا، الرئيس السابق لمجلس إدارة تاتا للاتصالات «تشرفتُ بالعمل كرئيس لمجلس الإدارة خلال 12 عامًا الماضية، شهدتُ خلالها تحول الشركة من لاعب على المستوى الوطني إلى شركة اتصالات رائدة عالميًا يقصدها القاصي والداني من العملاء في العالم. تاتا للاتصالات مثال نموذجي حي عن شراكة الناجحة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وأشكر الجهات الحكومية ومجموعة تاتا لدعمي طوال فترة رئاستي للشركة.» وأضاف مودعًا «تتمتع تاتا للاتصالات بإمكانيات نجاح هائلة، وأرجو لرينوكا وجميع العاملين في تاتا للاتصالات أفضل النجاحات في جهودهم المستقبلية لتحقيق تلك الإمكانيات.»