عكاوي للاستشارات الهندسية تحتفي بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها في الإمارات

تحتفي شركة عكاوي للاستشارات الهندسية (AEC)، الشركة الرائدة مجال الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصرف الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها. وتستمر الشركة بالتركيز على عمليات التطوير والنمو القائمة ضمن المشاريع الحالية والمستقبلية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بالتوازي مع الخطط لموعد افتتاح معرض ’إكسبو 2020‘ المزمع إقامته بعد ثلاثة سنوات.

ووفقاً لتقرير مؤسسة ’بزنيس مونيتور‘ الدولية (BMI للأبحاث)، من المتوقع أن تصل قيمة قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 181 مليار درهم إماراتي خلال عام 2017، الأمر الكفيل بإيجاد العديد من فرص العمر للجهات المختصة بمجال العمليات الميكانيكية والكهربائية والصرف الصحي.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، تأسست شركة عكاوي للاستشارات الهندسية عام 2007 في دولة الإمارات العربية المتحدة لتتسع أعمالها وتشمل كامل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتقدّم الشركة مجموعة من الخدمات التي تشمل مخططات البناء المفصلة والتصاميم الكاملة، إلى جانب تحضير دراسات الجدوى والمواصفات الفنية وتحليل دفاتر شروط المناقصات وغيرها الكثير.

وخلال عقد من تأسيسها، نجحت الشركة بإنجاز 90 مشروع انطلاقاً من مقرها الرئيسي في دبي، لتشمل المشاريع مجموعة واسعة من البلدان مثل راوندا وجيبوتي في أفريقيا، إضافةً إلى العراق والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن في منطقة الشرق الأوسط.

وشهد قطاع الإنشاءات في مدينتي دبي وأبوظبي أبرز نجاحات كبيرة للشركة عبر إنجازها لعدد من المشاريع الضخمة مثل ’ليف تاور‘ في جزيرة الريم، وبرجين تجاريين ضمن مشروع ’سرايا أبوظبي‘.

وتشمل أهم مشاريع الشركة في مدينة دبي 15 فيلا ضمن مشروع ’لو جراند شاتو‘ السكني في دبي (جميرا فيليج سيركل)، و11 من ’مالبري مانشن‘، ومشروع ’مانهاتن‘ المكون من ثلاثة أبراج (جميرا فيليج سيركل)، ونخيل مول في النخلة دبي، ومغسلة للطيران ’لينن كرافت‘ ومبنى تجهيز الطعام للطيران ’فود بوينتس‘ في مجمع دبي للإستثمار(DIP)، ومشروع تجهيز الطعام ’إندستريال كيتشنز‘ في منطقة القوز.

وبالإضافة لذلك، أنجزت الشركة مشاريع عدة ومنها أربعة فنادق عملاقة ضمن مشروع ’سرايا العقبة‘ في ضمن منطقة خليج العقبة في الأردن.

وبهذه المناسبة، قال السيد يوسف عكاوي، المدير الإداري لدى شركة عكاوي للاستشارات الهندسية: "تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة بوابة وصول شركتنا إلى السوق العالمية انطلاقاً من قاعدتها الراسخة في مدينة دبي. ونجحنا على مدى تاريخنا في إنجاز عدد مهم من الأعمال ضمن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بفضل فرق عملنا المتخصصة المميزة".

وأضاف: "بالنسبة لشركتنا، يمثّل معرض ’إكسبو 2020‘ فرصة عظيمة لتطوير أعمال الشركة في منطقة الخليج العربي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص. إذ يتوقع أن يجذب المعرض ملايين المشاركين والحضور، الأمر الذي سيساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات خلال السنوات القادمة، لذا نشعر بالحماسة لإسهامنا في هذه المسيرة الرائدة".