كتارا للضيافة تستعرض مجموعة فنادقها المحلية والعالمية في دبي

شاركت كتارا للضيافة، الشركة التي تملك وتدير وتطًّور مجموعة من الفنادق والمنتجعات الفاخرة عالمياً والتي تتخذ من قطر مقراً لها، في معرض سوق السفر العربي والذي عقد مؤخراً من 24 وحتى 27 أبريل في مركز دبي التجاري العالمي، ومؤتمر الإستثمار العربي الفندقي والذي عقد من 25 وحتى 27 أبريل في مدينة جميرا في دبي، وذلك بهدف تسليط الضوء على تستعرض مجموعة فنادقها المحلية و العالمية.



وفي هذا المناسبة، قال سعادة الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة كتارا للضيافة: "تهدف رؤيتنا الى تغيير عالم الضيافة من خلال الاستثمار والابتكار، والتي من شأنها أن تترك إرثاً بارزاً للأجيال القادمة، ويشرفنا أن نكون جزءاً من منصة عمالقة الضيافة والسفر العالمية في هذا الحدث المرموق."



وأضاف السيد حمد عبدالله الملا، الرئيس التنفيذي لشركة كتارا للضيافة: "تعتبر مشاركة كتارا للضيافة في معرض سوق السفر العربي هذا العام فرصة هامة لاستعراض فنادقنا المحلية والعالمية وما تتضمنه من علامات متخصصة في قطاع الضيافة على مستوى أبرز الوجهات السياحية العالمية، وهو ما يدعم مساعينا الرامية نحو تحقيق التميز في القطاع."



وعلى هامش مشاركتها في معرض سوق السفر العربي، عرضت كتارا للضيافة مجموعة من الفنادق المحلية والعالمية، بالإضافة إلى الفنادق المشغلة من قبل مجموعة فنادق مروب، الذراع التشغيلي لشركة كتارا للضيافة.



وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، يعتبر معرض سوق السفر العربي، المعرض السنوي الأكثر شهرة على مستوى العالم، بالنظر إلى استقطابه آلاف الخبراء والمتخصصين في قطاع السياحة، فضلاً عن كونه منصة تجمع بين المنتجات والخدمات والوجهات من جميع أنحاء العالم، بالنظر إلى دوره الريادي في دعم النمو وفتح آفاق التواصل بين مجتمع الخبراء في القطاع.



وفي السياق ذاته، شهدت كتارا للضيافة حضوراً ناجحاً في الدورة الثالثة عشر لمؤتمر الاستثمار العربي الفندقي بصفتها الراعي البلاتيني للمؤتمر للسنة الثانية على التوالي، حيث استعرضت خبرتها في مجال الاستثمارات الفندقية العالمية من خلال مجموعة فنادقها الفاخرة في قطر وأوروبا وأفريقيا وآسيا.



استقبلت شركة كتارا للضيافة عام 2017 بمحفظة عالية الجودة من الأصول الفاخرة، حيث تواصل توسعها من خلال برنامجها الإستراتيجي للتطوير والاستثمار في أكثر الفنادق جودةً في قطر، بينما تقوم بتوسيع أصولها من الفنادق الشهيرة في الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء العالم. كما حققت الشركة تقدماً كبيراً في تجديد الفنادق القائمة وإنشاء فنادق جديدة، وتتطلع كتارا للضيافة إلى الإعلان عن تحقيق المزيد من الإنجازات خلال العام الجاري.



