مشروعات جديدة من مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية

بادرت مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية بإطلاق عدد من المشروعات الخيرية الجديدة لعام الخير 2017 تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.



قالت الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق، رئيس مجلس إدارة المؤسسة: "نحن ندعم المؤسسات الخيرية في تحقيق أهدافها، وجميع مشاريعنا ممولة ذاتياً، ومن أكبر أولوياتنا دعم الطلاب الأقل حظاً والأيتام كما ونقدم أكثر من 60,000 وجبة إفطار خلال شهر رمضان المبارك ونخطط لبناء ورعاية قسم متخصص في أحد المستشفيات بدبي."



تركز القرق الخيرية على دعم الأطفال الأقل حظاً لمواصلة تعليمهم من خلال تقديم حقائب مدرسية مع اللوازم الأساسية، فضلاً عن توفير منح دراسية بالمدارس والجامعات للأيتام والطلبة الموهوبين من أبناء الأسر ذات الدخل المحدود. وبالإضافة إلى ذلك، توفر المؤسسة الدعم لعدد من مراكز تحفيظ القرآن في الدولة للمساعدة في نشر الثقافة الإسلامية وغرس الدين في نفوس الجيل الجديد. ومن الجدير بالذكر أن القرق الخيرية تمتلك حالياً خمسة مساجد وتستعد لبناء السادس، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.



كما تدعم المؤسسة ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تبرعات سنوية لعدد من مراكز التأهيل والتدريب المتخصصة، مثل مركز النور ومركز دبي للتوحد. وتقدم المؤسسة أيضاً منح للحج لبعض موظفي مجموعة شركات القرق، بالإضافة إلى منح حج وعمرة لذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم.

كجزء من المبادرات لهذا العام، تنظم المؤسسة فعالية للاحتفال بعيد الأم لإدخال البهجة والسرور في نفوس الأمهات المقيمات بدار المسنين في الشارقة والتخفيف عنهم في مثل هذا اليوم، بالإضافة الى سد بعض الاحتياجات الضرورية للمسنين ودعم أنشطة وأهداف الدار. كما توجه مؤسسة القرق الخيرية جهودها لتخفيف العبىء المادي عن الأسر محدودة الدخل من خلال توزيع بطاقات "المير" على الأسر قبل بدء الشهر الكريم لشراء المواد الغذائية الضرورية واللازمة، وتختتم المؤسسة الشهر الكريم بتوزيع كوبونات لشراء "كسوة العيد" للأطفال بإمارات الدولة المختلفة، بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.



أكدت الدكتورة رجاء القرق أيضاً أن المؤسسة تخطط حالياً للمشاركة في مبادرة "بنك الطعام" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، لتوفير وجبات الطعام داخل وخارج البلاد من خلال التعاون مع مجموعة من المؤسسات والجمعيات الخيرية الإنسانية المحلية والدولية. كما تقوم المؤسسة حالياً بتوزيع الطعام والملابس للأسر الفقيرة في المناطق النائية في الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع مؤسسة تراحم الخيرية في دبي.



تشارك المؤسسة أيضاً في حملات الإغاثة الدولية بالتعاون مع الجمعيات الخيرية الكبرى، مثل جمعية الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، من أجل تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها مانحاً دولياً رئيسياً في مجال العمل الخيري.



