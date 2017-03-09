الإمارات: هبوط أسعار النفط مؤقت

(رويترز) - قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي إن الهبوط الحاد في أسعار النفط أمس الأربعاء مؤقت وإن الأسعار سترتفع حال التزام أكبر منتجي النفط في العالم باتفاقهم على خفض الإنتاج.

وهبطت أسعار النفط الأمريكي أكثر من خمسة في المئة أمس الأربعاء لتصل إلى أدني مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول بعدما أظهرت بيانات حكومية أمريكية أن المخزونات قفزت 8.2 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وقال المزروعي بحسب رويترز على هامش مؤتمر لقطاع النفط في هيوستون "اعتقد أن هذا أمر مؤقت. السوق سيواصل الارتفاع طالما التزمنا بالاتفاق."

وأضاف أن الارتفاع في المخزونات "مصدر قلق".