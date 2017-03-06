الكشف عن أكبر احتيال استثماري في تاريخ أبوظبي

كشف اللواء مكتوم الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي أن عدد المتهمين في قضية المحفظة الوهمية الاستثمارية يبلغ 43 شخص منهم 3 متهمين رئيسين.

وقال في مؤتمر صحفي اليوم أن المحفظة تجزأت إلى 3 محافظ وأن عدد الضحايا في محفظة واحدة منها بلغ 3700 شخص بما قيمته مليار و 300 مليون.

مشيرا إلى أن هذه القضية الاستثمارية الوهمية تعتبر الأكبر من نوعها التي يتم ضبطها في أبوظبي ... مشيرا إلى أن شرطة أبوظبي تلقت حتى الآن 400 بلاغ.

وأوضح، بحسب ما ورد في صحيفة البيان، أن هنالك متهمين خارج الدولة يجري العمل على إلقاء القبض عليهم بالتعاون مع الجهات المعنية.