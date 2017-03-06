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قطاعات وصناعات

محمد العبار ومستثمرون سعوديون مهتمون باستثمارات جديدة في مصر

Rasha Owais
الاثنين، 6 مارس 2017
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محمد العبار ومستثمرون سعوديون مهتمون باستثمارات جديدة في مصر

أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار و التعاون الدولي بمصر، عن عقدها اجتماع مع محمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، واعتزامها الاجتماع مع وفد سعودي يترأسه رجل الأعمال الشيخ صالح كامل، الأسبوع القادم لمناقشة توسعة الاستثمارات الحالية و بحث فرص استثمارية جديدة  مطروحة من قبل الوزارة و غيرها بجمهورية مصر العربية.


وجاء إعلان الوزيرة في معرض نفيها  لتأثر الاستثمارات السعودية بجمهورية مصر العربية جراء الأنباء المتكررة حول خلافات مزعومة بين الدولتين حول عدة  قضايا سياسية، على هامش حضورها مؤتمر " EFG Hermes One On One" في دورته الثالثة عشر ، و الذي ألقى نظرة على الأسواق المبتدئة و الشرق الأوسط و شمال أفريقيا.


كما أعلنت الوزيرة المصرية عن شمول زيارتها الحالية للإمارات توقيع 3 اتفاقيات لمشاريع استثمارية مع شركة عقارية إماراتية، مشيرة إلى عقدها اجتماع مع الغرير حول الموانئ حيث هناك اهتمام إماراتي بالموانئ المصرية و قطاع الزراعة، و ذلك في ردها على سؤال حول اعتزام العبار تأسيس مركز للتجارة الإلكترونية في مصر إلى جانب دبي والسعودية ، دون الإفصاح عن نوعية مشاريعه الاستثمارية الجديدة في مصر  و إن كانت تشمل ذلك

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