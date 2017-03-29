السعودية: صفقة جديدة في مشروع "محطة الشقيق المستقلة" لتحلية المياه والطاقة﻿

وقعّت الشركة الدولية لمشاريع المياه والطاقة «أكوا باور» اتفاقية بيع وشراء مع الشركة العربية للاستثمارات البترولية «ابيكورب» تتعلق اتفاقية البيع والشراء بحصة مباشرة تبلغ نسبتها 8% في مشروع محطة الشقيق المستقلة لتحلية المياه وإنتاج الطاقة في المملكة العربية السعودية.



وبموجب شروط الاتفاقية الخاضعة لشروط مسبقة مرتبطة بموافقات معينة، ستشتري «ابيكورب» حصة بنسبة 13.33% من أسهم شركة شقيق الدولية للمياه «سيويك،» مما يمنحها حصة مباشرة بنسبة 8% في محطة الشقيق المستقلة لتحلية المياه وإنتاج الطاقة.



وتعدّ محطة الشقيق المستقلة لتحلية المياه وإنتاج الطاقة إحدى مشاريع شركة «أكوا باور» الجديدة في المملكة العربية السعودية. وتقع على الشاطئ الغربي للمملكة على بعد 130 كيلومترًا شمال جازان، وهي مصممة لتوليد 850 ميجاواط من الطاقة الكهربائية، و212 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا. وأتم المشروع الإغلاق المالي في العام 2007 وبدأ عملياته التجارية في العام 2011. ولديه اتفاقية لمدة 20 عامًا لتوريد الكهرباء والمياه لشركة المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية.



وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فقد كانت شركة «أكوا باور» تملك قبل هذه الصفقة، حصة مباشرة نسبتها 40% من المشروع، بعد أن استحوذت على حصة بنسبة 6% في العام 2014 من شركة ميتسوبيشي اليابانية، إضافة إلى حصتها المباشرة الأصلية التي تبلغ نسبتها 34% من المشروع.

وتأتي هذه الصفقة في إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها «ابيكورب» و«أكوا باور» في العام 2014 للاستثمار المشترك، ما يجسد التعاون الوثيق بينهما في مختلف مشاريع توليد الطاقة وتحلية المياه ضمن المناطق التي تعمل فيها شركة «أكوا باور».



وقال الدكتور رائد الريس، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة «ابيكورب» معلقًا على هذه الصفقة: «تمثّل محطة الشقيق المستقلة لتحلية المياه وإنتاج الطاقة إحدى أهم المشاريع التي أقيمت في قطاع المياه والطاقة في المملكة العربية السعودية وتساهم بشكل كبير في تلبية الطلب المتزايد في المملكة، ونفخر أننا ندعم شركة «أكوا باور» في خططها للنمو من خلال هذه الصفقة ، والتي تعزز في نفس الوقت التنوع في محفظة «ابيكورب» الاستثمارية كونها توسّع مشاركتنا في قطاع توليد الطاقة الذي يتماز بمعدلات ربح مستقرة ومخاطر منخفضة. ونتطلع إلى العمل مع شركائنا في شركة شقيق الدولية للمياه، ونسعى لعقد شراكات مماثلة مع المشاريع الأخرى في القطاع ذاته».

وقال راجيت ناندا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «أكوا باور»: «تعكس هذه الصفقة ثقة شركائنا في شركة «أكوا باور»، وفي الأسلوب الذي نتبعه لتطوير محطاتنا وبنائها وتشغيلها. وما زالت أبيكورب شريكًا مهمًا لنا منذ أعوام عديدة، وترتكز هذه الصفقة إلى الانسجام في أهداف العمل بين «أبيكورب» و«أكوا باور»».



وقال كاشف رنا، المدير المالي لشركة «أكوا باور»: «تعدّ هذه الصفقة نتيجة لتطور محفظة أعمال «أكوا باور» واستراتيجية التمويل في الشركة. ونركز اليوم على أن تكفل محفظتنا أفضل توازن بين المخاطر والعائد، مع المحافظة في الوقت ذاته على ميزانية عمومية تتسم بكفاءة هيكل رأس المال كي تدعم أيضًا خطط النمو لدينا».



