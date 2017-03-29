مجموعة المسعود تعين رئيساً جديداً لمجلس إدارتها

أعلنت مجموعة المسعود عن تعيين مسعود أحمد المسعود، أحد شركاء المجموعة، رئيساً جديداً لمجلس إدارتها خلفاً لسعادة عبدالله المسعود، المؤسس المشارك للمجموعة والذي تنحى عن منصبه بعد سنوات طويلة حافلة بالعطاء والتفاني والمساهمات الجليلة التي كان لها عظيم الأثر في النجاح الكبير والمكانة المرموقة التي باتت تتمتع بها المجموعة اليوم.



وخلال فترة توليه منصب رئيس مجلس الإدارة، قاد سعادته المجموعة عبر محطات مهمة من مسيرة نموها حيث توسعت أعمالها في عهده بشل كبير كما أشرف على عدة صفقات ناجحة ومهمة للغاية، وخير مثال على ذلك تمكنت شركة المسعود للسيارات، بفضل توجيهاته السديدة ورؤيته التجارية الثاقبة، في تخصيص الموارد اللازمة ووضع الاستراتيجيات التسويقية الملائمة التي ساهمت في ترسيخ حضور "نيسان" في قطاع تجارة السيارات بأبوظبي لتصبح السيارة الأكثر انتشاراً في الإمارة.



وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، يشكل تعيين رئيس جديد لمجلس الإدارة جزءاً من خطة تنظيمية واستراتيجية استهلتها الشركة في الأشهر القليلة المنصرمة بهدف تحقيق انتقال سلس إلى نموذج تشغيلي جديد. وسيتم الإعلان عن المزيد من المستجدات في المستقبل القريب حول تشكيلة مجلس الإدارة الجديد وإنشاء كيانات أخرى بهدف الارتقاء بممارسات الحوكمة في الشركة وتوجيه دفتها نحو مزيد من النجاح والازدهار.



وفي هذه المناسبة، قال مسعود أحمد المسعود: "يشرفني ويسعدني أن أحظى بهذه الفرصة القيمة لرئاسة مجلس إدارة مجموعة المسعود التي شهدت تحت قيادة رئيس مجلس إدارتها السابق سعادة عبدالله المسعود توسعاً وتنوعاً ملحوظاً إلى أن وصلت إلى هذه المكانة الرائدة التي تتمتع بها اليوم. وبهدف استكمال هذه المسيرة الناصعة والبناء على الإنجازات الكبيرة التي تحقق، بات من الضروري رسم مسار واضح لتوجهها وآفاقها المستقبلية وتسخير مواردها الكبيرة بما يحقق الاستفادة القصوى من قدراتها الكامنة. وبينما نقف اليوم على أعتاب مرحلة مهمة في تاريخنا، أمامنا العديد من الخيارات التي سنأخذها بعين الاعتبار، كما ندرس عدداً من الشراكات القوية التي ستعزز نمونا المستقبلي وترسِّخ مكانتنا المرموقة في السوق."



تعتبر مجموعة المسعود إحدى أنجح الشركات العائلية الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتكون من مجموعة من الكيانات التجارية متنوعة التخصصات والتي تمارس نشاطها ضمن 18 قطاعاً مختلفاً. يقع مقر المجموعة الرئيسي في أبوظبي، ولديها مصالح في، أو من خلال، مجموعة واسعة من الكيانات التجارية المشتركة والمملوكة كلياً في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.



